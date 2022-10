Comment nettoyer vos chaussures de running tout en réduisant votre empreinte écologique

Pour Raj Mistry, les chaussures de running représentent bien plus que de simples chaussures de running.



« Je pense qu'elles font partie de notre histoire, déclare le designer de vêtements Nike. Quand on commence à entretenir une relation plus approfondie avec ses chaussures, on entre en connexion avec elles. On veut les faire durer plus longtemps. »



Nettoyer vos chaussures est une façon de renforcer ce lien et d'être un consommateur plus responsable si cela implique que vous limitiez vos achats. « Je ne vais pas les jeter après seulement quelques kilomètres ou dès qu'un nouveau modèle sortira », explique Raj, qui s'est découvert très tôt une passion pour la conservation et l'entretien des vêtements vintage.



Dans la vidéo ci-dessus, Raj dévoile quelques astuces faciles à mettre en place au quotidien pour garder ses chaussures propres, ainsi qu'une méthode pour les nettoyer plus en profondeur quand elles sont vraiment sales.



Pour plus de conseils sur la façon de prolonger la durée de vie de vos chaussures de running, par exemple sur l'importance de les délacer ou d'y inscrire une citation inspirante, consultez notre guide complet.