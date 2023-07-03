Chloe Kelly - Histoires de football - Nike

Chloe Kelly grandit dans l'ouest de Londres, où elle joue souvent au foot avec ses cinq frères. Les six enfants jouent dans les rues pavées et dans les « cages » de la ville, des terrains entourés de grillage où les matchs peuvent tourner à la bagarre. Chloe est généralement la seule fille, mais elle s'en fiche. Partout où elle va, elle a toujours un ballon au pied et l'envie de jouer.

En grandissant, Chloe déménage dans le nord de l'Angleterre pour jouer au niveau professionnel dans l'équipe de Manchester City. Déterminée et acharnée, elle semble destinée au succès. Mais en 2021, Chloe a une grave blessure à la jambe qui l'envoie sur la touche. Ses fans ont peur qu'elle ne puisse jamais reprendre. Mais Chloe travaille dur en rééducation, et près d'an plus tard, elle revient dans l'équipe d'Angleterre.

En 2022, la finale de l'Euro féminin oppose l'Angleterre à l'Allemagne. Le score est de 1 partout. Pendant les prolongations, Chloe tente un tir… qui est aussitôt contré. Quand elle récupère le ballon, elle frappe de toutes ses forces. Chloe conserve sa médaille de l'Euro là où elle peut la voir tous les jours : son tiroir à sous-vêtements ! Le ballon s'élève dans les airs et passe à côté de la gardienne pour finir au fond du filet : BUT ! L'équipe de Chloe la rejoint et l'acclame sur le terrain. Elles viennent de décrocher le premier trophée majeur de l'Angleterre en foot féminin.

« Je ne suis pas aussi nerveuse qu'avant parce que je me dis : "Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ?" J'ai déjà vécu le pire. Je dois profiter de chaque instant et jouer sans peur. »

– Chloe Kelly