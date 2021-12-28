Pourquoi essayer le yoga vinyasa

Si vous recherchez un style de yoga qui ressemble davantage à un entraînement de danse qu'à une pratique réparatrice et lente, songez au Vinyasa. Le yoga Vinyasa consiste à passer rapidement d'une posture à une autre au gré d'un enchaînement. Ce rythme rapide auquel vous enchaînez les postures et les séquences augmente votre rythme cardiaque.

« Le Vinyasa se caractérise par la fluidité organique de la respiration et de l'instant présent. Ce mot signifie littéralement "bouger d'une manière spéciale", et cette manière spéciale correspond à la pleine conscience », explique Jonah Kest, coach Nike et professeur de yoga Vinyasa et Ashtanga.

Dans le yoga Vinyasa, vous synchronisez vos mouvements avec chaque inspiration et expiration. D'après l'American Council on Exercise, vous inspirez par exemple durant la phase d'allongement ou d'expansion de la posture, et vous expirez en l'approfondissant.

De nombreux yogis considèrent le Vinyasa comme une forme de yoga Ashtanga, où chaque respiration correspond à un mouvement. D'autres types de yoga, comme le Hatha yoga, sont généralement plus statiques et exigent de tenir une posture pendant quelques secondes avant de passer à la suivante. Mais avec le Vinyasa, l'enchaînement fluide est comparable à une danse dans laquelle votre respiration fait office de partenaire, explique Jonah Kest.

Dans un cours de Vinyasa, vous retrouverez des postures traditionnelles de yoga, comme le chien tête en bas, la planche, le chien tête en haut, la pince debout et les guerriers I, II et III, ainsi que des séquences intégrant la salutation au soleil, des torsions et des postures avec les mains dans le dos.

Maintenant que vous savez ce qu'est le Vinyasa, poursuivez la lecture de cet article afin de découvrir les bienfaits de ce type de yoga, que ce soit pour les débutants ou les pratiquants plus expérimentés.