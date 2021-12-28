Pourquoi essayer le yoga vinyasa

Les raisons pour lesquelles vous devriez essayer le yoga Vinyasa
Sport et activité
Le yoga Vinyasa consiste à passer d'une posture à une autre à un rythme rapide pour accélérer votre rythme cardiaque.
Si vous recherchez un style de yoga qui ressemble davantage à un entraînement de danse qu'à une pratique réparatrice et lente, songez au Vinyasa. Le yoga Vinyasa consiste à passer rapidement d'une posture à une autre au gré d'un enchaînement. Ce rythme rapide auquel vous enchaînez les postures et les séquences augmente votre rythme cardiaque.
« Le Vinyasa se caractérise par la fluidité organique de la respiration et de l'instant présent. Ce mot signifie littéralement "bouger d'une manière spéciale", et cette manière spéciale correspond à la pleine conscience », explique Jonah Kest, coach Nike et professeur de yoga Vinyasa et Ashtanga.
Dans le yoga Vinyasa, vous synchronisez vos mouvements avec chaque inspiration et expiration. D'après l'American Council on Exercise, vous inspirez par exemple durant la phase d'allongement ou d'expansion de la posture, et vous expirez en l'approfondissant.
De nombreux yogis considèrent le Vinyasa comme une forme de yoga Ashtanga, où chaque respiration correspond à un mouvement. D'autres types de yoga, comme le Hatha yoga, sont généralement plus statiques et exigent de tenir une posture pendant quelques secondes avant de passer à la suivante. Mais avec le Vinyasa, l'enchaînement fluide est comparable à une danse dans laquelle votre respiration fait office de partenaire, explique Jonah Kest.
Dans un cours de Vinyasa, vous retrouverez des postures traditionnelles de yoga, comme le chien tête en bas, la planche, le chien tête en haut, la pince debout et les guerriers I, II et III, ainsi que des séquences intégrant la salutation au soleil, des torsions et des postures avec les mains dans le dos.
Maintenant que vous savez ce qu'est le Vinyasa, poursuivez la lecture de cet article afin de découvrir les bienfaits de ce type de yoga, que ce soit pour les débutants ou les pratiquants plus expérimentés.
Les bienfaits du yoga Vinyasa
1.Amélioration de l'endurance cardio
Comme vous passez d'une posture à une autre au gré d'un enchaînement, votre rythme cardiaque augmente et votre corps fournit plus d'efforts sur une durée plus longue, même si vous bougez de manière moins intense.
« Le yoga Vinyasa est très bon pour les systèmes cardiovasculaire et lymphatique. Il améliore l'endurance et réchauffe le corps au fil de votre pratique. Cela favorise la circulation et, à terme, purifie le corps », explique Jonah Kest.
Une étude de faible envergure, menée en août 2020 et publiée dans The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, a montré qu'un cours de yoga de 90 minutes avait permis à 24 personnes moyennement entraînées d'améliorer leur endurance cardio et de favoriser chez elles une perte de poids. Par ailleurs, une étude d'août 2017 publiée dans le Journal of Physical Activity and Health a conclu que le yoga correspondait à une activité physique d'intensité modérée.
Cela signifie que le yoga Vinyasa est une excellente activité cardio à faible impact et d'intensité modérée à pratiquer tout au long de la semaine entre deux entraînements éprouvants, comme le HIIT, le running et le cross-training.
2.Renforcement des muscles
En utilisant le poids de votre corps comme forme de résistance, vous renforcerez différents groupes de muscles comme les bras, le dos, la ceinture abdominale, les fessiers et les jambes, affirme Jonah Kest.
Par exemple, tenir la posture de la planche vous permet de renforcer votre ceinture abdominale tout en mobilisant la force de vos bras et de vos épaules pour rester stable. La posture de la chaise cible les quadriceps et les fessiers, tandis que le guerrier III sollicite votre dos, votre ceinture abdominale, vos fessiers et vos ischio-jambiers pour vous aider à garder l'équilibre.
3.Amélioration de la souplesse et de la mobilité
La souplesse correspond à la capacité de vos muscles à faire fonctionner une articulation ou un groupe d'articulations dans son amplitude de mouvement complète. Le yoga Vinyasa fait bouger vos muscles à travers différentes postures, dans différentes directions et selon différentes amplitudes de mouvement, améliorant naturellement leur souplesse.
Plus vos muscles seront souples, plus vos entraînements seront efficaces et moins vous aurez de risques de vous blesser ou d'avoir mal. D'après Harvard Health, la pratique de n'importe quel type de yoga, dont le Vinyasa, peut contribuer à soulager les douleurs chroniques du bas du dos en renforçant les abdominaux profonds, qui soutiennent votre dos.
4.Réduction du stress
Jonah Kest compare le Vinyasa à de la méditation en mouvement, car il relie votre esprit et votre respiration par l'intermédiaire du mouvement.
« À la fin d'une séance de yoga, je me sens toujours plus léger qu'au début sur les plans physique et émotionnel, explique Jonah Kest. Cela permet de gagner en concentration, de devenir plus résilient d'un point de vue émotionnel et de se rapprocher de sa spiritualité. C'est incroyable de voir à quel point le simple fait de porter son attention sur ce qui se passe à l'intérieur de soi peut être bénéfique. »
Dans le cadre d'une étude de faible envergure menée en juin 2019 et publiée dans l'American Journal of Pharmaceutical Education, 17 étudiants ont suivi pendant six semaines un programme impliquant de suivre un cours de yoga Vinyasa de 60 minutes une fois par semaine. À la fin du programme, les étudiants étaient beaucoup moins stressés et anxieux, ce qui suggère que le yoga Vinyasa peut être efficace pour réduire le stress en tant que pratique de méditation et de pleine conscience.
Il a également été prouvé que le yoga Vinyasa contribuait à réduire le stress induit par l'arrêt de la cigarette. Une étude de faible envergure menée en janvier 2016 et publiée dans l'International Journal of Yoga Therapy a révélé que le fait de suivre deux fois par semaine un cours de yoga Vinyasa de 60 minutes comprenant des exercices de respiration et des techniques de relaxation aidait les participants à mieux gérer l'envie de fumer et le stress. Cela les aidait également à se sentir plus détendus et à être davantage conscients de leur corps.
Pour qui la pratique du yoga Vinyasa peut-elle être la plus bénéfique ?
Jonah Kest affirme que le yoga Vinyasa est généralement une discipline sûre et efficace pour tout le monde. « Si vous respirez, vous pouvez faire du yoga », résume-t-il. Mais ce type de yoga est particulièrement bénéfique pour les personnes qui ont du mal à se détendre et qui subissent beaucoup de stress.
« Le yoga Vinyasa s'avère particulièrement bénéfique pour les personnalités nerveuses, car il aide à se focaliser non plus sur le mental, mais sur le corps », explique-t-il.
Ceci dit, veillez à consulter votre médecin avant de démarrer une nouvelle routine d'entraînement, en particulier si vous avez des problèmes de santé ou que vous vous remettez doucement au sport après une blessure. Le fait de pratiquer avec un professeur de yoga diplômé et spécialisé dans le Vinyasa peut également vous permettre de procéder à des ajustements si une posture ou une séquence vous paraît trop difficile ou qu'elle est source de douleurs ou d'inconfort.
Si vous pratiquez un sport de haut niveau, le yoga peut constituer une pause agréable entre vos entraînements à fort impact et plus intenses. Et pour les personnes qui débutent dans le fitness ou celles qui préfèrent les activités à faible impact, le yoga peut être un très bon entraînement cardio au poids du corps qui respecte vos articulations. Le yoga Vinyasa peut tout à fait venir s'inscrire dans une multitude d'autres programmes de fitness.
Pour les débutants, le plus important est d'avoir l'esprit ouvert lorsque vous démarrez une nouvelle pratique de yoga, y compris le yoga Vinyasa.
« Venez sans a priori ni attentes particulières. Parfois, le mieux est simplement de se jeter à l'eau. Il n'existe aucune préparation à la vie, et le Vinyasa, c'est la danse de la vie, affirme Jonah Kest. En fin de compte, le Vinyasa est avant tout une pratique de respiration ; tout le reste est facultatif. »