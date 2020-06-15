Apprendre aux enfants à faire des choix

« En tant que coach, on ne se contente pas de parler. Il faut écouter et apprendre », explique Njabulo Ngxongo.



Posez des questions pour montrer aux enfants que ce qu'ils pensent vous intéresse. « Laissez-les exprimer leurs envies en les invitant à choisir. Ainsi, ils apprendront à prendre des décisions et progresseront à différents niveaux : comportement, confiance en soi ou encore leadership. »



En appliquant les suggestions de vos enfants, vous pourrez établir une relation basée sur la confiance et le respect, ce qui sera bénéfique pour tout le monde.