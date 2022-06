Les racines familiales de l'athlète et mannequin Amira Natanne l'ont poussée à poursuivre ses rêves

Alors, Amira a décidé de voir plus grand. « Je savais que je ne voulais pas passer ma vie entière [à Lutcher]. C'est le genre d'endroits où on va au lycée, on se marie avec son amour de lycée, on emménage ensemble, on a des enfants, l'un ou l'autre travaille à l'usine et on achète une maison à 22 ans. »