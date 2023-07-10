Ada Hegerberg : Rien n'arrête Ada

Dernière mise à jour : 10 juillet 2023
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Rien n'arrête Ada
Dès que tu vois entrer cette athlète à la tresse de guerrière, accroche-toi, parce que rien n'arrête Ada ! Découvre tout ce qu'il y a à savoir sur la norvégienne Ada Hegerberg, qui va tout faire pour mener son équipe vers une victoire historique.
« Notre pays a un passé glorieux en foot féminin, et il est temps de montrer qu'on est à la hauteur. »
Ada Hegerberg
Équipe de Norvège féminine de football
L'excellence pour tradition
Les tenues de l'équipe de Norvège féminine possèdent une force qui leur est propre. Encourage Ada et la Norvège en portant le rouge légendaire et le bleu intense.
« Quand je mets ce maillot, j'ai une grosse montée d'adrénaline. On représente toutes les valeurs de notre pays, mais aussi une nouvelle génération. »
Ada Hegerberg
Équipe de Norvège féminine de football
Ada Hegerberg
Équipe de Norvège féminine de football