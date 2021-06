À pleines mains : comment fabriquer des biomatériaux

Et les réponses à ces questions se trouvent dans votre propre cuisine. C'est là que Rikke trouve et utilise des ingrédients comme du lait, de la gélatine, des algues et de l'aquafaba (l'eau de cuisson des pois chiches, parfois utilisée par les vegans pour remplacer les blancs d'œufs) pour inventer de nouvelles matières. C'est également là qu'elle leur donne vie avec des colorants naturels obtenus, entre autres, à partir de fleurs, de betterave, de chou frisé et de curcuma.



Pour Rikke, les petites victoires peuvent être source de grandes satisfactions. Ses essais, ses erreurs, ses modifications et ses ajustements continus l'ont amenée à faire et refaire des recettes un nombre incalculable de fois, mais l'excitation de la découverte est toujours aussi vive. « C'est un peu magique en fait, parce que le procédé est vraiment simple, explique-t-elle. Tu commences avec quelque chose et tu finis avec autre chose. »



Regardez la vidéo ci-dessus pour découvrir l'histoire du laboratoire maison de Rikke et pour apprendre à fabriquer votre propre bioplastique en utilisant de l'agar-agar (un épaississant alimentaire dérivé des algues). Vous trouverez également ci-dessous des conseils de Rikke pour être créatif, une sélection de ses expériences, ainsi qu'une recette à tester chez vous.