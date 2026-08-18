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Sport-Leggings mit Taschen

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Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
69,99 €
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
+1
Bestseller
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
109,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
+1
Bestseller
Nike Zenvy
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Bestseller
Nike Zenvy
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
89,99 €
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
30 % Rabatt
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
+1
Bestseller
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
49,99 €
Nike One
Nike One Dri-FIT-Leggings mit hohem Taillenbund für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT-Leggings mit hohem Taillenbund für ältere Kinder (Mädchen)
32,99 €
Nike One
Nike One Dri-FIT Leggings mit ausgestelltem Bein (Mädchen)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT Leggings mit ausgestelltem Bein (Mädchen)
34,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
59,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
+3
Nike Zenvy
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Zenvy
Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
109,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Leggings mit hoher Taille für Mädchen
Frisch eingetroffen
Nike Mavn
Leggings mit hoher Taille für Mädchen
74,99 €
Nike One
Nike One Dri-FIT Flared Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT Flared Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
44,99 €
Nike One
Nike One Bike Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen)
27,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Leggings (ca. 66 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damen-Leggings (ca. 66 cm)
119,99 €
Nike One
Nike One Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitness-Tights für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fitness-Tights für Herren
30 % Rabatt
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Herren-Tights
Recyclingmaterialien
Nike Pro Warm
Herren-Tights
20 % Rabatt

Sport-Leggings mit Handytasche: die Hände immer frei

Von intensiven Läufen bis hin zu hartem Zirkeltraining: Unsere Sport-Leggings mit Handytasche wurden dafür konzipiert, dich bis ins Cooldown zu unterstützen. Dabei sind die Taschen aber nicht nur praktisch fürs Handy – auch andere Essentials wie Karten und Schlüssel können hier verstaut werden. Zudem sind unsere Sport-Leggings mit Tasche auch in verschiedenen Längen erhältlich, von kurzen Cycling-Designs für weniger Abdeckung bis hin zu 7/8-Styles und voller Länge für durchgängigen Tragekomfort.


Wenn du an deinem PB arbeitest, dann ist Schwitzen unerlässlich. Deswegen fertigen wir Nike Sport-Leggings mit Handytaschen aus Stoffen an, die mit unserer einzigartigen Dri-FIT Technologie ausgestattet sind. Diese feuchtigkeitsableitenden Fasern leiten den Schweiß von der Haut ab, damit er schneller verdunstet und du von einem kühlen und angenehmen Tragegefühl profitierst. Gleichzeitig garantieren squatsichere Webungen und Vierwege-Stretch, dass du jede Bewegung selbstbewusst meistern kannst. Wenn du nach Kompressionswirkung suchst, dann schnapp dir ein enganliegendes Modell mit festem Halt – dies hilft beim Schutz deiner Muskeln, damit du bei intensiveren Workouts länger durchpowern kannst.


Abgesehen von Stauraum bieten unsere Fitness-Leggings mit Tasche auch weitere praktische Details: Breite Taillenbünde mit Nähten, die der natürlichen Körperform angepasst wurden, sorgen dafür, dass nichts verrutscht. Zudem sind die Nähte flach gestaltet, um unangenehmes Scheuern zu reduzieren. Du suchst nach einem besonders soften Design? Dann hol dir eine Nike Sport-Leggings mit Tasche, die aus unserem InfinaSmooth-Material gefertigt wurde – das Gewebe fühlt sich unglaublich weich und angenehm kühl auf der Haut an.


Trainings-Leggings mit Taschen sollten aber auch genauso gut aussehen, wie sie sich anfühlen. Deshalb findest du hier eine vielfältige Auswahl an Farben. Achte ebenso auf unseren ikonischen Nike Swoosh, der krönende Abschluss dieser Designs. Und weil das Wichtigste aller Ziele der Umweltschutz ist, verwenden wir in der gesamten Kollektion wiederverwertete Materialien. Hier erwarten dich beispielsweise Garne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen hergestellt wurden. Wir recyceln diese Art von Abfall im Rahmen unserer Nike „Move to Zero“-Initiative – unsere Mission, in Sachen Abfall und Emissionen auf Netto-Null zu kommen. Du möchtest mitmachen? Dann wähle eine Nike Sport-Leggings mit Tasche, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet ist.