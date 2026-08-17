Schuhe für Jugendliche

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Schuhe für Jugendliche: das perfekte Design für angehende Sportler:innen

Allzeit startklar mit den richtigen Schuhen


Ob Schule oder Wochenende: Unsere Schuhe für Jugendliche sorgen für einen optimalen Start in den Tag. Ältere Kinder brauchen Schuhe, die schnelle Tempowechsel ebenso gut wegstecken können wie einen langen Tag auf den Beinen. Unsere Sneaker für Teenager – vom Straßenlaufschuh bis zum klassischen Basketballsneaker – sind auf aktive Bewegung ausgelegt, ohne dabei auszubremsen. Leichtgewichtige Materialien sorgen für ein Gefühl von Freiheit, während stützende Designs einen sicheren Sitz gewährleisten – beim Laufen und Springen ebenso wie auf Entdeckungstouren.


Komfort, der den ganzen Tag anhält


Die besten Schuhe für Teenager:innen erkennst du daran, dass sie gut und gerne darin laufen. Die weiche Schaumstoffdämpfung unserer Designs federt jeden Aufprall ab, sodass alle Schritte geschmeidig und sicher sind. Der gepolsterte Schuhkragen sorgt für zusätzlichen Komfort am Knöchel und atmungsaktive Einsätze ermöglichen bei höherem Tempo eine bessere Luftzirkulation. Low-Top-Modelle sind angenehm zu tragen, während Mid-Top-Modelle zusätzlichen Schutz bieten. Kurzum: Diese bequemen Sneaker sind für das echte Leben konzipiert – ob sich die Kids mit ihren Freund:innen treffen, im Unterricht sitzen oder nach der Schule nach Hause laufen.


High-Performance-Designs für Sport und Training


Bei Aktivitäten mit höherer Intensität kommt es auf die richtigen Schuhe an. Unsere Sneaker für Teenager:innen sind mit Air-Elementen ausgestattet, die jeden Aufprall dämpfen und für ein reaktionsfreudiges Laufgefühl sorgen. Griffige Laufsohlen ermöglichen auf Bolzplätzen, Courts und Hallenböden einen kontrollierten Richtungswechsel. Schaumstoff-Zwischensohlen sorgen beim Laufsport für geschmeidige Bewegungen, vom Warm-up bis zur Ziellinie. Stützende Obermaterialien und stabile Sohlen verhindern, dass der Fuß im Schuh verrutscht. Wir haben auch Modelle mit elastischem Strick-Obermaterial im Sortiment, das den Fuß fest umschließt. Gleichzeitig erhalten die Füße, die sich ja noch im Wachstum befinden, genügend Raum für natürliche Bewegungen.


Schlichte Styles mit sportlicher DNA


Wir haben unsere Sneaker für Jugendliche so konzipiert, dass sie intensive Belastungen aushalten und trotzdem cool aussehen. Beliebte Lifestyle-Modelle verströmen dieselbe sportliche DNA und lassen sich durch ihre schlichten Silhouetten gut mit Trainingsanzügen und Wochenend-Outfits kombinieren. Klassische Low-Top-Sneaker bieten Leichtigkeit und viel Bewegungsfreiheit, während Sneaker mit klobigen Sohlen mit zusätzlicher Dämpfung und einem selbstbewussten Vibe punkten. Details wie die versetzte Schnürung, das umlaufende Fußgewölbeband und der flexible Schuhkragen sorgen für ein sicheres Tragegefühl. Das heißt, die Kids können ihre Schuhe ruhig anlassen, wenn sie nach dem Unterricht noch Sport machen wollen.


Materialien, die jeder Action standhalten


Die innovativen Technologien, die in unseren Schuhen für Teenager:innen stecken, unterstützen Jugendliche dabei, sich auf das zu konzentrieren, was sie gerne tun. Obermaterialien mit Nike Flyknit sind leichtgewichtig und atmungsaktiv, tragen nicht auf und fördern gleichzeitig den natürlichen Bewegungsablauf des Fußes. Flyleather nutzt hochwertige, robuste Fasern, die sich geschmeidig anfühlen und guten Halt bieten. Gleichzeitig bieten unsere Air-Elemente optimalen Schutz bei jedem Aufprall und die Schaumstoffdämpfung verspricht weichen Tragekomfort. Achte außerdem auf die strapazierfähigen Gummi-Außensohlen, die unseren Sneakern für Jugendliche den nötigen Grip und die Widerstandsfähigkeit verleihen, um ihren aktiven Alltag, Outdoor-Aktivitäten und regelmäßiges Training spielend zu meistern.


Move to Zero


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf von Schuhen für Jugendliche auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Außerdem werden seit 2008 sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt.