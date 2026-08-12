Kleidung für Teenager:innen & Jugendliche

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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
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Nike Sportswear Tech Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
79,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußball-Trainingshose (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußball-Trainingshose (ältere Kinder)
37,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
79,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Jogger für ältere Kinder
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Nike Sportswear Club Fleece
Jogger für ältere Kinder
39,99 €
Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Shorts (Mädchen, ca. 12,5 cm)
27,99 €
Jordan
Jordan Diamond Sport-Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Jordan
Diamond Sport-Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
37,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hose mit offenem Saum für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Hose mit offenem Saum für ältere Kinder (Jungen)
69,99 €
Nike Tech
Nike Tech Webjacke (ältere Kinder, Jungen)
Nike Tech
Webjacke (ältere Kinder, Jungen)
79,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Shorts für ältere Kinder
Nike Sportswear Club
French-Terry-Shorts für ältere Kinder
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (Mädchen, große Größe)
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Nike Pro
Dri-FIT Shorts (Mädchen, große Größe)
27,99 €
Nike One
Nike One Dri-FIT Leggings mit ausgestelltem Bein (Mädchen)
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Nike One
Dri-FIT Leggings mit ausgestelltem Bein (Mädchen)
34,99 €
Nike Miler
Nike Miler Repel-Jacke mit UV-Schutz (ältere Kinder)
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Nike Miler
Repel-Jacke mit UV-Schutz (ältere Kinder)
64,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger (Mädchen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Jogger (Mädchen)
69,99 €
Nike Swim
Nike Swim Spiderback Midkini für ältere Kinder (Mädchen)
Nike Swim
Spiderback Midkini für ältere Kinder (Mädchen)
47,99 €
Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen)
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Nike Pro
Shorts (Mädchen)
27,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurzarmshirt für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Pro
Dri-FIT Kurzarmshirt für ältere Kinder (Jungen)
32,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT Trainingsanzug (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Dri-FIT Trainingsanzug (ältere Kinder)
59,99 €
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder
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Nike Pro Leak Protection: Periodensichere
Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder
34,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Pro Dri-FIT
Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
37,99 €
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
84,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt für ältere Kinder
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Nike Sportswear
T-Shirt für ältere Kinder
17,99 €
FC Barcelona 2026/27 Heimspiel
FC Barcelona 2026/27 Heimspiel Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2026/27 Heimspiel
Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
139,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Pro
Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
34,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-T-Shirt (ältere Kinder)
Nike Sportswear
Oversize-T-Shirt (ältere Kinder)
22,99 €
Nike One
Nike One Dri-FIT-Leggings mit hohem Taillenbund für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike One
Dri-FIT-Leggings mit hohem Taillenbund für ältere Kinder (Mädchen)
32,99 €
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Repel-Jacke mit Kapuze für ältere Kinder
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Nike Sportswear Windrunner
Repel-Jacke mit Kapuze für ältere Kinder
64,99 €
Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential T-Shirt für ältere Kinder (Mädchen)
Nike Sportswear Essential
T-Shirt für ältere Kinder (Mädchen)
22,99 €
Türkei 2026 Heimspiel
Türkei 2026 Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Türkei 2026 Heimspiel
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
84,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Kurzarm-Poloshirt aus Strickmaterial (ältere Kinder)
Nike Sportswear Club
Kurzarm-Poloshirt aus Strickmaterial (ältere Kinder)
29,99 €
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT Tennis-Tanktop für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Victory
Dri-FIT Tennis-Tanktop für ältere Kinder (Mädchen)
29,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein für Mädchen
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Nike Sportswear Classic
Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein für Mädchen
32,99 €
Nike Swim Effortless Essential
Nike Swim Effortless Essential Racerback-Einteiler (ältere Kinder, Mädchen)
Nike Swim Effortless Essential
Racerback-Einteiler (ältere Kinder, Mädchen)
32,99 €
Nike Pro
Nike Pro Lange Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Pro
Lange Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
47,99 €
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition Nike NBA Swingman Trikot (ältere Kinder)
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Nike NBA Swingman Trikot (ältere Kinder)
84,99 €
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
84,99 €
FC Barcelona 2025/26 Stadium Third
FC Barcelona 2025/26 Stadium Third Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2025/26 Stadium Third
Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
79,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Shorts für ältere Kinder (Jungen)
59,99 €
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
84,99 €
FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Nike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil aus Strickmaterial für ältere Kinder
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FC Barcelona Strike Fourth
Nike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil aus Strickmaterial für ältere Kinder
59,99 €
Nike MAVN
Nike MAVN Strick-Kapuzenjacke mit Therma-FIT-Technologie für Mädchen
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Nike MAVN
Strick-Kapuzenjacke mit Therma-FIT-Technologie für Mädchen
64,99 €
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
79,99 €
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
139,99 €
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
Ausverkauft
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
139,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie für ältere Kinder
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Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie für ältere Kinder
44,99 €
Paris Saint-Germain Strike
Paris Saint-Germain Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain Strike
Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
44,99 €
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
Ausverkauft
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
84,99 €
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Kroatien 2026 Heimspiel
Kroatien 2026 Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Kroatien 2026 Heimspiel
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
84,99 €
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
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Nike Sportswear All Day Play
Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
84,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dance-Longsleeve aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
Nike Sportswear
Dance-Longsleeve aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
59,99 €
FFF Strike
FFF Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
Bestseller
FFF Strike
Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
44,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug (ältere Kinder)
64,99 €
Nike
Nike Dri-FIT Longsleeve mit Viertelreißverschluss (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike
Dri-FIT Longsleeve mit Viertelreißverschluss (Mädchen)
42,99 €
Französische Nationalmannschaft 2026 Match-Auswärtstrikot
Französische Nationalmannschaft 2026 Match-Auswärtstrikot Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Französische Nationalmannschaft 2026 Match-Auswärtstrikot
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
139,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
54,99 €
Jordan
Jordan Brooklyn T-Shirt mit Grafik (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Jordan
Brooklyn T-Shirt mit Grafik (ältere Kinder)
24,99 €
Jordan
Jordan Brooklyn Barrel-Hose (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Jordan
Brooklyn Barrel-Hose (ältere Kinder)
64,99 €
Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Nike Tech Fleece
Shorts für ältere Kinder (Jungen)
59,99 €
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
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Nike Strike
Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
32,99 €
Türkei 2026 Academy Pro Drill Oberteil
Türkei 2026 Academy Pro Drill Oberteil Nike Dri-FIT Drill Fußballoberteil für ältere Kinder
Türkei 2026 Academy Pro Drill Oberteil
Nike Dri-FIT Drill Fußballoberteil für ältere Kinder
49,99 €
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
79,99 €
Nike ACG "Lava Flow"
Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV-Jacke (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lava Flow"
Therma-FIT ADV-Jacke (ältere Kinder)
164,99 €
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
84,99 €
Nike x LEGO® Kollektion
Nike x LEGO® Kollektion Torwarttrikot (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike x LEGO® Kollektion
Torwarttrikot (ältere Kinder)
49,99 €
Nike Miler
Nike Miler Repel Trainingsjacke mit UV-Schutz (Kinder)
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Nike Miler
Repel Trainingsjacke mit UV-Schutz (Kinder)
54,99 €
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
37,99 €
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Kapuzenjacke (ältere Kinder) (Mädchen)
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Nike Pro Fleece
Dri-FIT-Kapuzenjacke (ältere Kinder) (Mädchen)
49,99 €
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
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Nike Sportswear All Day Play
Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
89,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Therma-FIT Strickhose mit hohem Bund (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Mavn
Therma-FIT Strickhose mit hohem Bund (Mädchen)
64,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
49,99 €
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Jogger aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-Jogger aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
44,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger für ältere Kinder
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Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Jogger für ältere Kinder
69,99 €

Kleidung für Jugendliche: perfekt für Sport und Alltag

Ob Sportunterricht oder Wochenendprogramm: Mit unserer Kleidung für Teenager:innen sind ältere Kinder für jede Aktivität bereit. Entdecke vielseitige Pieces, die sich perfekt für Warm-up, Cooldown und alles dazwischen eignen. Sie punkten mit leicht kombinierbaren Schichten, weichen Materialien und Passformen, die volle Bewegungsfreiheit garantieren.


Achte besonders auf unsere Kleidung für Jugendliche mit Nike Dri-FIT Technologie. Das bewährte Material leitet Schweiß von der Haut weg und unterstützt eine schnelle Verdunstung – für ein frisches, angenehmes Tragegefühl. Wenn das Wetter umschlägt, schützen wasserabweisende Beschichtungen vor leichtem Regen, während UV-Schutz bei Outdoor-Aktivitäten zusätzlichen Schutz bietet. Gleichzeitig liefern Styles aus Nike Tech Fleece leichte Wärme, ohne aufzutragen. Club Fleece und French Terry fühlen sich außen glatt und innen weich an – perfekt für den Alltag.


Wir bei Nike wissen, dass Teenager:innen-Kleidung mit ihren sich ständig ändernden Plänen mithalten muss. Deshalb gibt es bei uns Standard-Passformen für einen klassischen Look, Oversize-Silhouetten für extra Platz, schmale Passformen für einfaches Layering und gewebte Styles für maximale Strapazierfähigkeit. Cargohosen, Jogginghosen mit offenem Saum und Trainingsshorts sind ideal, wenn die Beine viel Platz zum Strecken, Sprinten und Relaxen brauchen. Checke unsere Hoodies mit durchgehendem Reißverschluss und Trainingsjacken, die Teenies bei Temperaturschwankungen vom frühen Start bis zum späten Abend begleiten. Wenn sie Performance-Pieces mit Basics kombinieren, sind ältere Kids nicht nur für den Sport, sondern auch für Schule, Reisen und Freizeit optimal angezogen. Und mit atmungsaktiven Materialien, sicheren Taschen, gerippten Bündchen und verstellbaren Taillenbünden fügt sich jedes Teil ganz selbstverständlich in die tägliche Outfit-Rotation ein.


Mit Move to Zero wollen wir bei Nike unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Kleidung für Jugendliche mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Kleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.