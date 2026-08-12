Winter-Leggings & warme Tights: trotz Kälte trainieren
Ob Laufsport, Fitnessstudio oder Mannschaftssport – lass dich von schlechtem Wetter nicht aus der Bahn werfen. Unsere Thermo-Leggings aus isolierenden Materialien lassen bei Kälte nämlich keine Wärme entweichen. Freu dich auf leichtgewichtiges, strapazierfähiges Gewebe, das dich schützt, ohne dich zu beschweren. Figurbetonte Silhouetten sorgen für Kompression und ermöglichen eine schnelle Regeneration der Muskeln. Dank ikonischem Style und dem Nike Swoosh findest du in dieser Kollektion bequeme Outfits, die genauso gut aussehen, wie sie sich anfühlen.
Wärme ist Trumpf
Sobald es draußen kälter wird, bieten dir die Winter-Leggings von Nike den notwendigen Schutz, um sicher trainieren zu können. Unsere innovative Therma-FIT Technologie speichert die Körperwärme und hält deine Muskeln warm. Das heißt, du genießt zusätzlichen Schutz vor Verletzungen und kannst dich nach deinem Workout schneller regenerieren. Das smarte Fleece-Gewebe ist außerdem sanft zur Haut und schenkt dir dank flauschiger Struktur ein besonders kuschliges Tragegefühl. Bist du erst einmal in Bewegung, reagiert die temperaturregulierende Technologie des Materials, um deinen Körper auf Idealtemperatur zu halten. So kannst du dich ganz auf deine Ziele konzentrieren und das Wetter zur Nebensache erklären.
Verwirkliche deine Träume
Mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, eine Outdoor-Session mit Personal Trainer oder an einem frostigen Morgen joggen gehen? Egal, was du dir vorgenommen hast: Unsere warmen Leggings sorgen dafür, dass dir die Kälte dabei nichts anhaben kann. Achte auf einen hohen Bund mit vorgeformtem Design, der sich nicht einrollen oder verrutschen kann. Das Gewebe, das selbst bei tiefen Squats noch blickdicht ist, gewährleistet eine zuverlässige Abdeckung beim Dehnen, Springen oder Sprinten. Sobald du ins Schwitzen kommst, profitierst du von Mesh-Einsätzen, die an sich schnell erhitzenden Körperstellen eine optimale Luftzirkulation ermöglichen.
Sport auf Hochtouren
Dabeisein ist alles – dank unserer in Profi-Qualität konzipierten Winter-Tights für Sportler:innen kann dir das Wetter nicht in die Quere kommen. Entdecke die stylishen Silhouetten und flexiblen Materialien, die sich wie eine zweite Haut anfühlen, sodass du sie einfach unter deiner Jogginghose oder deinen Shorts tragen kannst. Aufgrund der großen Auswahl an Styles findest du bestimmt das perfekte Modell für dich. Wir haben klassisch monochrome Designs, die zu jedem Trainingsoutfit passen, sowie auffällige Farben, die ein Statement setzen. Unser Material enthält zudem einen hohen Anteil an Stretch-Fasern, was dir maximale Bewegungsfreiheit beschert – sei es beim Sprint, beim Tackling oder beim abrupten Richtungswechsel. Entscheide dich für warme Tights mit praktischen Reißverschlusstaschen, sodass du wichtige Dinge immer griffbereit hast.
Bleib cool
Da du beim Training bis an deine Grenzen gehst und dabei unweigerlich ins Schwitzen kommst, haben wir auch Thermo-Leggings mit unserer bewährten Dri-FIT Technologie im Sortiment. Dieses feuchtigkeitsableitende Design leitet Schweiß von deinem Körper weg und verteilt ihn über der Gewebeoberfläche, wo er schnell verdunsten kann. Gleichzeitig ermöglicht das atmungsaktive Material eine optimale Luftzirkulation. Dadurch wirst du die überschüssige Wärme schnell los und bleibst frisch.
Für eine bessere Zukunft
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Wenn du uns bei dieser Mission unterstützen möchtest, dann achte beim Kauf von Thermo-Leggings auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.