Warme Jogginghosen für den Winter: lässige Styles für kalte Tage
Dein Trainingsplan gilt auch bei kaltem Wetter – kein Problem, wenn du mit einer Winter-Jogginghose von Nike auf die kalte Jahreszeit vorbereitet bist. Sei es bei Wettkämpfen im Freien oder für den Weg zum Fitnessstudio, du hast es darin immer kuschelig warm. Wir stellen unsere Sporthosen für den Winter aus innovativen, gebürsteten Stoffen her, die deine natürliche Körperwärme zwischen den Fasern speichern und somit Kälteschutz ohne das unnötige Zusatzgewicht garantieren. Das extrem weiche Material und die flach gestalteten Nähte sind zudem sehr hautfreundlich, wodurch du dich jederzeit aufs Wesentliche konzentrieren kannst. Und da diese Designs für verschiedene Altersgruppen erhältlich sind, kannst du warme Jogginghosen für Kinder und Erwachsene shoppen. Als unverkennbares Finish findest du natürlich auch unseren ikonischen Nike Swoosh in der gesamten Kollektion.
Vom Aufwärmen bis zum Cooldown unterstützt dich eine Nike Sporthose für den Winter zuverlässig. An aktiveren Tagen ist eine Variante mit schmal zulaufenden Beinen ideal, da sie maximale Bewegungsfreiheit verspricht. Beim Relaxen ist hingegen eine Kuschel-Jogginghose mit weiter geschnittenen Beinen eine optimale Wahl – sie eignet sich zudem auch perfekt als Extralage über Leggings und Tights. Und deine Essentials? Die kommen einfach in den praktischen Taschen unter. Und damit du deine Winter-Sweatpants individuell an deine Körperform anpassen kannst, sind diese Modelle mit elastischen Taillenbünden und Tunnelzügen ausgestattet.
Nachhaltige Materialien haben immer einen Platz im Kleiderschrank verdient. Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Wenn auch dir das wichtig ist, dann solltest du dir eine Winter-Jogginghose von Nike kaufen, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet ist. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.