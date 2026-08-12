Sport-BHs zum Tanzen: Guter Halt ist alles
Ein Sport-BH ist beim Tanzen eines deiner wichtigsten Kleidungsstücke, denn bester Halt bedeutet auch beste Leistung. Die Tanz-BHs von Nike sind in den verschiedensten Styles erhältlich: Hier erwartet dich alles von soften, nahtlosen Designs für niedrige Belastung bis hin zu maximalem Halt für intensive Sessions. Du suchst nach optimaler Atmungsaktivität, ohne dabei auf Abdeckung zu verzichten? Beides findest du in unseren leichten Tanz-BHs mit eingenähtem Futter. Wenn dein BH beim Tanzen für angenehme Kühle sorgen soll, dann entscheide dich für feuchtigkeitsableitende Stoffe und schlichte Designs. Und selbst die schweißtreibendsten Choreografien halten dich nicht davon ab, dein Bestes zu geben: Dafür sorgen Modelle mit Dri-FIT Technologie, die den Schweiß von der Haut ableiten, sodass er schneller verdunsten kann.
Was macht einen BH zum Tanzen aus? Starker Halt und die perfekte Passform. Deswegen findest du bei Nike eine breite Auswahl an Designs mit Racerback oder Klettverschluss-Riemen an der Vorderseite, die optimalen Halt bieten. Durch verstellbare Träger kannst du deinen Tanz-BH ebenso individuell anpassen wie durch die herausnehmbaren zweiteiligen Polster. Somit sorgt dein Sport-BH beim Tanzen dafür, dass du dich rundum wohlfühlst.
Unsere Sport-BHs für Tänzerinnen sind in einer Vielzahl an Styles erhältlich, die wie für dich gemacht sind. Mit dabei sind U-Ausschnitte, V-Ausschnitte, breitere Träger für zusätzliche Stützkraft und Spaghetti-Träger für ein federleichtes Tragegefühl. Wähle eine klassische Silhouette für die nächste Trainings-Session oder setz mit einem langen Sport-BH-Top beim Tanzen ein Statement. Oder hol dir ein Tank-Top, bei dem der Sport-BH bereits in den weichen Stretch-Stoff integriert ist – diese Oberteile sitzen nah am Körper, damit du dich ohne Einschränkung bewegen kannst. Nicht zuletzt findest du bei Nike auch unterschiedliche Farbdesigns, die zu deiner restlichen Sport-Bekleidung passen – von neutralen Tönen bis hin zu auffälligen Farben. Und damit auch jeder sieht, wie wichtig dir hohe Qualität ist, werden unsere Tanz-BHs natürlich von unserem ikonischen Nike Swoosh abgerundet.