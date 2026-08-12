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Tanzkleidung

Nike Pro
Nike Pro Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
89,99 €
Nike Pro Indy Plunge
Nike Pro Indy Plunge Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro Indy Plunge
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
54,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
64,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
42,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Gepolsterter Jumpman-BH mit mittlerem Halt für Damen
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Gepolsterter Jumpman-BH mit mittlerem Halt für Damen
42,99 €
Nike Primary
Nike Primary Vielseitiges Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
Nike Primary
Vielseitiges Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
49,99 €
Nike Form
Nike Form Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 18 cm)
Bestseller
Nike Form
Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 18 cm)
42,99 €
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Damen-T-Shirt
Nike Sportswear Chill Knit
Damen-T-Shirt
29,99 €
Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential Damen-T-Shirt
Nike Sportswear Essential
Damen-T-Shirt
34,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Bestseller
Nike Sportswear Classic
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
29,99 €
Nike Hyverse
Nike Hyverse Vielseitiges Nike Dri-FIT UV Kurzarm-Oberteil für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Hyverse
Vielseitiges Nike Dri-FIT UV Kurzarm-Oberteil für Herren
39,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Damenshorts (ca. 13 cm)
Jordan Sport
Damenshorts (ca. 13 cm)
39,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT verkürztes Longsleeve-Oberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT verkürztes Longsleeve-Oberteil für Damen
47,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT verkürztes Longsleeve-Oberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT verkürztes Longsleeve-Oberteil für Damen
54,99 €
Nike Indy
Nike Indy Sport-BH für junge Athlet:innen
Recyclingmaterialien
Nike Indy
Sport-BH für junge Athlet:innen
27,99 €
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Crew-Trainingssocken (6 Paar)
Bestseller
Nike Everyday Cushioned
Crew-Trainingssocken (6 Paar)
24,99 €
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Jogger aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-Jogger aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
44,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
Bestseller
Nike Pro Dri-FIT
Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen)
Bestseller
Nike Pro
Shorts (Mädchen)
27,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (Mädchen, große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (Mädchen, große Größe)
27,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dance-Longsleeve aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
Nike Sportswear
Dance-Longsleeve aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
59,99 €
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere
Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder
34,99 €
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Kapuzenjacke (ältere Kinder) (Mädchen)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-Kapuzenjacke (ältere Kinder) (Mädchen)
49,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
59,99 €

Tanzkleidung: Souverän zur Musik bewegen

Innovative Details und leistungsstarke Materialien: In der Tanzkleidungs-Kollektion von Nike findest du sowohl Sets als auch stylishe Einzelteile. Für dein Tanztraining erwartet dich eine Mischung aus Streetdance-Kleidung, moderner Tanzmode und Hip-Hop-Dance-Outfits, mit denen du dich im Tanzstudio von deiner besten Seite zeigen kannst.


Immer frisch … bis zum letzten Takt


Mit unseren modernen Tanz-Outfits behältst du während deiner Choreografie immer einen kühlen Kopf – egal, ob du trainierst oder auf der Bühne stehst. Bist du bereit, loszulegen und zu tanzen? Mit unserer Hip-Hop-Dance-Kleidung und den Streetdance-Outfits kannst du deine Moves zeigen. Oversize-Pullover sorgen für eine lässige Silhouette, während Jogginghosen in entspannter Passform absoluten Komfort bieten. Wähle Modelle mit unserer innovativen Dri-FIT Technologie, wenn es heiß wird. Sie leitet den Schweiß vom Körper weg, sodass er schnell verdunsten kann. So fühlst du dich länger frisch – die leichten und atmungsaktiven Stoffe schenken dir ein angenehmes Tragegefühl.


Outfits zum Tanzen ohne Grenzen


Beim Training ist Flexibilität das A und O. Deshalb ist unsere Tanzkleidung so konzipiert, dass du dich darin frei entfalten kannst. Wähle Tanztrainings-Kleidung, die groß genug ist, um dich uneingeschränkt bewegen zu können. Kapuzenpullis, Pullover und Sweatshirts mit legerem Schnitt sorgen für eine entspannte Passform, während Oversized-Jogginghosen mehr Bewegungsfreiheit für die Beine bieten. Entdecke figurbetonte Leggings und Strumpfhosen mit besonders viel Stretch, denn deine Tanzkleidung muss den gleichen Belastungen standhalten wie du. Diese Modelle halten mit dir und dem Rhythmus der Musik Schritt. Entdecke Hosen mit extra breitem Bund, damit sie beim Stretching und während der Drehungen nicht kneifen oder einrollen.


Schütze deine Muskeln


Unsere Tanzkleidung aus hochwertigen Materialien bietet dir immer ein angenehmes Tragegefühl … egal, ob du ins Studio oder auf die Bühne gehst. Sweatshirts und Hoodies aus gebürstetem Fleece sind außen weich und innen kuschelig und halten dich zusätzlich warm. Suchst du nach bequemen Hosen, die du auf dem Weg zum, vom und im Studio tragen kannst? Tanzjogginghosen aus Frence-Terry fühlen sich auf der Haut besonders weich an, während Hosen mit elastischen Bündchen für einen optimalen Sitz sorgen. Kombiniere bequeme Einzelteile, um ein elegantes Modern-Dance-Outfit für dein Tanztraining zusammenzustellen. Oder trage Turnschuhe mit unserem Swoosh dazu, um den Look abzurunden.


Erhalte Unterstützung während deiner Bewegungen


Mit unserer Tanzbekleidung werden deine Bewegungen optimal unterstützt. Das besonders weiche und eng anliegende Material der BHs garantiert ein angenehmes Tragegefühl, während die Dri-FIT Technologie kühlen und trockenen Trainingskomfort gewährleistet. Die zusätzliche Körperbedeckung der längeren Sport-BHs lässt dich unbeschwert trainieren. Unsere Modelle mit verstellbaren Trägern sitzen perfekt, sodass du dich nur auf den Takt konzentrieren kannst. Die Leggings, Shorts und Tights mit hoher Taille sind mit komprimierenden Stoffen und einer strammen Passform gefertigt … also ideal, wenn es um zusätzliche Unterstützung geht.