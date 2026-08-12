Tanzkleidung: Souverän zur Musik bewegen
Innovative Details und leistungsstarke Materialien: In der Tanzkleidungs-Kollektion von Nike findest du sowohl Sets als auch stylishe Einzelteile. Für dein Tanztraining erwartet dich eine Mischung aus Streetdance-Kleidung, moderner Tanzmode und Hip-Hop-Dance-Outfits, mit denen du dich im Tanzstudio von deiner besten Seite zeigen kannst.
Immer frisch … bis zum letzten Takt
Mit unseren modernen Tanz-Outfits behältst du während deiner Choreografie immer einen kühlen Kopf – egal, ob du trainierst oder auf der Bühne stehst. Bist du bereit, loszulegen und zu tanzen? Mit unserer Hip-Hop-Dance-Kleidung und den Streetdance-Outfits kannst du deine Moves zeigen. Oversize-Pullover sorgen für eine lässige Silhouette, während Jogginghosen in entspannter Passform absoluten Komfort bieten. Wähle Modelle mit unserer innovativen Dri-FIT Technologie, wenn es heiß wird. Sie leitet den Schweiß vom Körper weg, sodass er schnell verdunsten kann. So fühlst du dich länger frisch – die leichten und atmungsaktiven Stoffe schenken dir ein angenehmes Tragegefühl.
Outfits zum Tanzen ohne Grenzen
Beim Training ist Flexibilität das A und O. Deshalb ist unsere Tanzkleidung so konzipiert, dass du dich darin frei entfalten kannst. Wähle Tanztrainings-Kleidung, die groß genug ist, um dich uneingeschränkt bewegen zu können. Kapuzenpullis, Pullover und Sweatshirts mit legerem Schnitt sorgen für eine entspannte Passform, während Oversized-Jogginghosen mehr Bewegungsfreiheit für die Beine bieten. Entdecke figurbetonte Leggings und Strumpfhosen mit besonders viel Stretch, denn deine Tanzkleidung muss den gleichen Belastungen standhalten wie du. Diese Modelle halten mit dir und dem Rhythmus der Musik Schritt. Entdecke Hosen mit extra breitem Bund, damit sie beim Stretching und während der Drehungen nicht kneifen oder einrollen.
Schütze deine Muskeln
Unsere Tanzkleidung aus hochwertigen Materialien bietet dir immer ein angenehmes Tragegefühl … egal, ob du ins Studio oder auf die Bühne gehst. Sweatshirts und Hoodies aus gebürstetem Fleece sind außen weich und innen kuschelig und halten dich zusätzlich warm. Suchst du nach bequemen Hosen, die du auf dem Weg zum, vom und im Studio tragen kannst? Tanzjogginghosen aus Frence-Terry fühlen sich auf der Haut besonders weich an, während Hosen mit elastischen Bündchen für einen optimalen Sitz sorgen. Kombiniere bequeme Einzelteile, um ein elegantes Modern-Dance-Outfit für dein Tanztraining zusammenzustellen. Oder trage Turnschuhe mit unserem Swoosh dazu, um den Look abzurunden.
Erhalte Unterstützung während deiner Bewegungen
Mit unserer Tanzbekleidung werden deine Bewegungen optimal unterstützt. Das besonders weiche und eng anliegende Material der BHs garantiert ein angenehmes Tragegefühl, während die Dri-FIT Technologie kühlen und trockenen Trainingskomfort gewährleistet. Die zusätzliche Körperbedeckung der längeren Sport-BHs lässt dich unbeschwert trainieren. Unsere Modelle mit verstellbaren Trägern sitzen perfekt, sodass du dich nur auf den Takt konzentrieren kannst. Die Leggings, Shorts und Tights mit hoher Taille sind mit komprimierenden Stoffen und einer strammen Passform gefertigt … also ideal, wenn es um zusätzliche Unterstützung geht.