Atlético de Madrid Damen-Shirts & Trikots 2026/27: Sportswear, in der du die Kontrolle behältst
Was unsere Atlético Madrid Shirts für Damen so bequem macht? Wir fertigen sie aus leichten, extrem atmungsaktiven Stoffen. Die Nike Aero-FIT Technologie lässt Luft zwischen Körper und Stoff optimal zirkulieren. So bleibst du kühl und trocken – egal, wie intensiv das Training ist. Mesh-Einsätze und Belüftungsschlitze erhöhen das luftige Tragegefühl, wenn es am meisten darauf ankommt. Zudem beugen Flatlock-Nähte und geschmeidige Gewebe selbst nach langem Tragen Hautirritationen vor.
In unseren Atlético Madrid Trikots für Damen fühlst du dich so wie deine Heldinnen. Die Rede ist von passenden Farben für alles von Heim- bis Auswärtsspielen, aufgenähten Vereinswappen auf der Brust und unserem ikonischen Nike Swoosh, der für höchste Qualität steht. Zudem verleihen nummerierte Abzeichen am Bündchen den Modellen mehr Authentizität. Auch an Komfort ist gedacht: Unsere Auswahl gewährt dir jede Menge Flexibilität, damit du maximale Dehnfähigkeit genießt.
Anpfiff? Wähle ein Atlético Madrid Damen-Shirt mit kurzen Ärmeln, das dir während des Spiels die nötige Atmungsaktivität bietet. Feuerst du dein Team aus der Tribüne an, bietet sich darunter eine weitere Schicht an, um Wärme optimal zu speichern. Und dank unserer erweiterten Auswahl an Damen-Trikots von Atlético Madrid findest du von Kopf bis Fuß das perfekte Outfit. Im Rahmen unserer Nike „Move to Zero“-Initiative nutzen wir möglichst viele recycelte Materialien wie langlebiges Garn aus alten Plastikflaschen. Das Ziel: CO₂-Emissionen und Abfallaufkommen auf null bringen. Halte Ausschau nach dem Label „Nachhaltige Materialien“.