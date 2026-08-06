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ACG-Schuhe & -Sneaker

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ACG Zegama Hike
ACG Zegama Hike Wanderschuhe für Herren
ACG Zegama Hike
Wanderschuhe für Herren
179,99 €
ACG Zegama Hike
ACG Zegama Hike Wanderschuh (Damen)
ACG Zegama Hike
Wanderschuh (Damen)
179,99 €
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Traillaufschuh (Herren)
+3
Recyclingmaterialien
Nike ACG Pegasus Trail
Traillaufschuh (Herren)
149,99 €
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Traillaufschuh (Damen)
+3
Recyclingmaterialien
Nike ACG Pegasus Trail
Traillaufschuh (Damen)
149,99 €
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Traillaufschuh (Herren)
+1
ACG Zegama Trail
Traillaufschuh (Herren)
169,99 €
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Traillaufschuh (Damen)
+1
ACG Zegama Trail
Traillaufschuh (Damen)
169,99 €
Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Traillaufschuhe für Wettkämpfe
+2
Nike ACG Ultrafly Trail
Traillaufschuhe für Wettkämpfe
249,99 €
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Traillaufschuh für Herren
Nike Wildhorse 10
Traillaufschuh für Herren
149,99 €
ACG LDV
ACG LDV Herrenschuh
ACG LDV
Herrenschuh
129,99 €
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Traillaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Juniper Trail 3
Traillaufschuh (Herren)
89,99 €
Nike ACG Izy
Nike ACG Izy Herrenschuh
Nike ACG Izy
Herrenschuh
129,99 €
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Wasserdichter Traillaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Wasserdichter Traillaufschuh (Herren)
114,99 €
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Traillaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Juniper Trail 3
Traillaufschuh (Damen)
89,99 €
ACG Air Deschutz+
ACG Air Deschutz+ Sandalen
ACG Air Deschutz+
Sandalen
79,99 €
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Wasserfester Traillaufschuh für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Wasserfester Traillaufschuh für Damen
114,99 €
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Traillaufschuh für Damen
Nike Wildhorse 10
Traillaufschuh für Damen
149,99 €
Nike Kiger 10
Nike Kiger 10 Traillaufschuh
Nike Kiger 10
Traillaufschuh
159,99 €
Nike Air Max Goadome Low SP
Nike Air Max Goadome Low SP Schuh (Herren)
Erhältlich in der SNKRS App
Nike Air Max Goadome Low SP
Schuh (Herren)
184,99 €
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Laufschuh für ältere Kinder
Nike ACG Pegasus Trail
Laufschuh für ältere Kinder
109,99 €
ACG Pegasus Trail By You
ACG Pegasus Trail By You Traillaufschuh (Herren)
Personalisieren
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ACG Pegasus Trail By You
Traillaufschuh (Herren)
179,99 €
ACG Pegasus Trail By You
ACG Pegasus Trail By You Traillaufschuh (Damen)
Personalisieren
Personalisieren
ACG Pegasus Trail By You
Traillaufschuh (Damen)
179,99 €
Nike ACG Rufus
Nike ACG Rufus Herrenschuh
Nike ACG Rufus
Herrenschuh
109,99 €
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Wasserdichter Traillaufschuh (Herren)
Bestseller
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Wasserdichter Traillaufschuh (Herren)
30 % Rabatt
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Wasserfester Traillaufschuh für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Wasserfester Traillaufschuh für Damen
30 % Rabatt
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Nike ACG-Sneaker & -Schuhe: bereit für jedes Abenteuer

Egal, ob du deine Lieblingsstrecke läufst oder eine neue Wanderroute erkundest – die Nike ACG-Sneaker begleiten dich bei jedem Schritt. Wir haben dafür gesorgt, dass unsere ACG-Schuhe für alle Bedingungen gewappnet sind – von plötzlichem Wetterumschwung bis hin zu anspruchsvollem Gelände. Das Ergebnis? Du gehst jede Herausforderung mit absoluter Zuversicht an. Und dank einer großen Auswahl an Größen ist die ganze Familie beim Abenteuer dabei. Der ikonische Nike Swoosh rundet das Design ab und verleiht deinen Schuhen einen hochwertigen Touch.


Trocken und bequem – bei allen Bedingungen


Wirst du öfter von nassem Wetter überrascht? Kein Problem: Die Nike ACG GORE-TEX-Sneaker bieten dir ein wasserabweisendes Finish. Damit bleibst du trocken, egal wie lang die Strecke wird. Nike ACG GORE-TEX-Schuhe sind zudem besonders smart. Sie halten das Wasser ab und bleiben dabei atmungsaktiv, sodass dein Schweiß verdunsten kann. Selbst bei feuchtem Wetter werden deine Füße nicht nass und du fühlst dich wohl. Der Schaumstoffkragen am Knöchel hält deine Füße warm und blockiert Schmutz und Wasser, die in den Schuh gelangen könnten.


Maximale Dämpfung für ein geschmeidiges Lauferlebnis


Gönn deinen Füßen den ultimativen Komfort mit Nike ACG-Schuhen für dein nächstes Abenteuer. Styles mit dicker Schaumstoffpolsterung in den Sohlen absorbieren die Aufprallkräfte und schützen so Muskeln und Gelenke selbst bei längeren Aktivitäten. Das federnde Material sorgt für ein reaktionsfreudiges Tragegefühl, das dir bei jedem Schritt zusätzliche Energie liefert. Zudem machen Rillen in der Zwischensohle die Schuhe besonders flexibel, sodass du beim Laufen, Springen und Klettern auf dem Weg zu deinen Zielen einen natürlichen Bewegungsradius genießen kannst.


Grip auf jedem Terrain


Mit den Nike ACG-Schuhen behältst du auch auf rutschigem Untergrund die Kontrolle. Ein generatives Traktionsprofil in Kombination mit Gummistollen gibt dir Grip beim Bergauf- und Bergablaufen. Vom Trail zum Asphalt ist der Übergang nahtlos – das Design liefert Halt im Gelände und ein angenehmes Laufgefühl auf befestigten Wegen. Wähle Modelle mit klassischer Schnürung, damit deine Füße auch über lange Strecken an Ort und Stelle bleiben. Für noch mehr Stabilität greife zu Schuhen mit in die Schnürsenkel integrierten Kabeln und einer Innenschicht, die sich um deinen Mittelfuß legt und eine sockenähnliche Passform bietet.


Leicht und atmungsaktiv


Unsere Nike ACG-Sneaker bestehen aus leichten, atmungsaktiven Materialien, die dich nicht ausbremsen, wenn du das Tempo anziehst. Federleichtes Mesh und dämpfender Schaumstoff sorgen für spürbare Leichtigkeit – ganz ohne unnötiges Gewicht. Alle Materialien werden in unseren Laboren auf Strapazierfähigkeit geprüft, damit du ohne Limits trainieren kannst, wie intensiv oder lang deine Sessions auch werden. Achte auf Modelle mit Zuglaschen an der Ferse, die das Anziehen selbst in Eile zum Kinderspiel machen. Und dank unserer großen Auswahl an Farben und Designs findest du garantiert ein Paar, das deinen persönlichen Style perfekt widerspiegelt.


Für ein besseres Morgen


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für ACG-Sneaker von Nike mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.