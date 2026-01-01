Nike United Tiempo Maestro Elite
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Mit dem Nike United Tiempo Maestro Elite kannst du auf dem Platz an deine Grenzen gehen. Er wurde für Spieler:innen mit hervorragender Ballkontrolle entwickelt, wie Naomi Girma und Patricia Guijarro, und gibt dir die volle Kontrolle bei jedem Ballkontakt. Das Techleather-Material ist weicher als natürliches Leder und verleiht dir, zusammen mit der flexiblen Maestro360-Platte, eine handschuhähnliche Passform – egal wo der Ball auftrifft.
- Gezeigte Farbe: Fossil/Burgundy Crush/Metallic Silver
- Style: IO8457-201
Nike United Tiempo Maestro Elite
Mit dem Nike United Tiempo Maestro Elite kannst du auf dem Platz an deine Grenzen gehen. Er wurde für Spieler:innen mit hervorragender Ballkontrolle entwickelt, wie Naomi Girma und Patricia Guijarro, und gibt dir die volle Kontrolle bei jedem Ballkontakt. Das Techleather-Material ist weicher als natürliches Leder und verleiht dir, zusammen mit der flexiblen Maestro360-Platte, eine handschuhähnliche Passform – egal wo der Ball auftrifft.
Behind the Design
Die Nike United-Kollektion feiert Sportler:innen mit wilder Kontrolle wie Naomi Girma und Patricia Guijarro. Wir haben satte Burgunderrot-Töne mit von Animal-Print inspirierten Grafiken kombiniert, die repräsentieren, wie sie auf dem Spielfeld angreifen und über das Mögliche hinausgehen.
Superweiche Haptik
Das besonders weiche TECHLEATHER auf dem Obermaterial wurde so positioniert, dass es dich beim kreativen Dribbling optimal unterstützt. Es bietet ein konsistenteres Ballgefühl als Naturleder sowohl bei nassen als auch bei trockenen Bedingungen. Die geschwungenen Linien verbessern die Haptik.
Handschuhähnliche Passform
Oben schmiegt sich das TECHLEATHER an deinen Fuß an und sorgt so für eine bequeme Passform. Durch die geteilte Maestro360-Platte am Vorfuß und an der Ferse kann das Kunstleder des Obermaterials das Fußgewölbe umschließen. So wird das handschuhähnliche Gefühl noch verstärkt.
Traktion auf dem Spielfeld
Klingenstollen an der Außensohle an Ferse und Vorfuß sorgen für eine gute Traktion auf dem Spielfeld. Gedrehte konische Stollen ermöglichen schnelle Richtungswechsel und Drehungen.
Produktinformationen
- Für den Einsatz auf trockenen Naturrasenplätzen
- Gepolsterte Einlegesohle
- Gezeigte Farbe: Fossil/Burgundy Crush/Metallic Silver
- Style: IO8457-201
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike United Tiempo Maestro Elite.
Nike United Tiempo Maestro Elite
FAQ (9)
Für wen sind diese Fußballschuhe am besten geeignet?
Für Spieler:innen, die sich auf Ballgefühl, perfekte Ballkontrolle und kreatives Dribbling konzentrieren, um das Spiel zu bestimmen, anstatt sich auf Tempo zu verlassen.
Was ist Nike TECHLEATHER und wie unterscheidet es sich von echtem Leder?
TECHLEATHER ist ein technisches Hochleistungsmaterial, das sich so weich und anpassungsfähig wie Premiumleder anfühlt und gleichzeitig sowohl bei Nässe als auch Trockenheit ein gleichmäßigeres Ballgefühl bietet als Naturleder.
Wie passt sich TECHLEATHER im Laufe der Zeit an den Fuß an?
Das im Tiempo Maestro Elite verwendete TECHLEATHER wurde so konzipiert, dass es sich auf natürliche Weise an die Fußform anpasst. Es sorgt für eine individuelle, handschuhähnliche Passform und bewahrt gleichzeitig die Formstabilität sowie ein gleichbleibendes Ballgefühl über die gesamte Lebensdauer des Schuhs hinweg.
Was bewirkt die geteilte Maestro360-Platte?
Die geteilte Platte befindet sich am Vorfuß und an der Ferse an der Außensohle, damit sich das Obermaterial auf natürliche Weise um das Fußgewölbe schmiegt. Das sorgt für eine eng anliegende Passform mit reaktionsschneller Bewegung unter dem Fuß und einer engeren Verbindung zwischen Fuß und Spielfeld.
Wie unterscheidet sich der Tiempo Maestro Elite vom vorherigen Tiempo?
Der Tiempo Maestro Elite kombiniert ein brandneues TECHLEATHER-Obermaterial mit der geteilten Maestro 360-Platte. Im Vergleich zu früheren Versionen sorgt das für ein weicheres Ballgefühl, eine anpassungsfähigere Passform und eine direktere Verbindung zwischen Fuß und Schuh.
Was ist der Unterschied zwischen den Fußballschuh-Linien Tiempo, Phantom und Mercurial?
Der Tiempo wurde für Ballgefühl und Ballkontrolle entwickelt, der Phantom konzentriert sich auf Präzision für punktgenaue Pässe und Schüsse und der Mercurial wurde für explosive Geschwindigkeit und schnelle Angriffsbewegungen entwickelt.
Für welchen Untergrund sind diese Fußballschuhe gedacht?
Normaler Rasen (trockene Naturrasenplätze) und Kunstrasen (längere Kunstrasenplätze).
Wie sitzt der Tiempo Maestro Elite und welche Größe sollten Spieler:innen wählen?
Die Tiempo Fußballschuhe sind für eine anliegende Passform konzipiert, die sich optimal an die Fußform anpasst. Den meisten Spieler:innen passt ihre übliche Größe gut, obwohl die Passformpräferenz variieren kann, je nachdem, wie eng die Spieler:innen ihre Fußballschuhe mögen.
Wie sollten diese Fußballschuhe gereinigt und gepflegt werden?
Wische nach dem Spiel den Schmutz ab, entferne die Verunreinigungen von den Stollen und lass die Schuhe ganz einfach an der Luft trocknen. Wenn du direkte Hitze vermeidest und das Produkt regelmäßig reinigst, bleiben Ballgefühl, Passform und langfristige Performance erhalten.
Supersoftes Material, das wie eine zweite Haut sitzt, ermöglicht ein unglaublich kontrolliertes Ballgefühl.
Vorteil
Ballgefühl
Passform
Natürlich
Untergrund
Normaler Rasen
Reihe
Elite
Was ist neu?
- TECHLEATHER ist das bisher weichste Material von Nike Football. Es bietet ein gleichmäßiges und natürliches Ballgefühl bei nassen und trockenen Verhältnissen.
- Vorgeformte Linien auf dem Obermaterial verstärken das besonders weiche Tragegefühl.
- Durch die geteilte Maestro360-Platte wird das Fußgewölbe ganz vom TECHLEATHER umschlossen. Dadurch schmiegt sich der Schuh besser an den Fuß an für ein optimales Ballgefühl.
"Der Nike United Tiempo ist für all jene gemacht, die oft im Ballbesitz sind, erstklassige Pässe liefern und auf dem Platz alles geben."
Patri Guijarro
Mittelfeldspielerin, FC Barcelona Femení, Spanien
Mehr entdecken