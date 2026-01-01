Nike x LEGO® Collection Hose (ältere Kinder)

Recyclingmaterialien
Nike x LEGO® Kollektion
Hose (ältere Kinder)
Diese bequeme, gewebte Hose ist ein vielseitiges Kleidungsstück, auf das du aufbauen kannst, und verfügt über auffällige LEGO® Details. Das leichte, wasserabweisende Material schützt vor Wind und Regen, damit du deine Tage mit Abenteuern füllen und auf jedes Wetter vorbereitet sein kannst.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz
- Style: IO3112-010
Nike x LEGO® Kollektion
Diese bequeme, gewebte Hose ist ein vielseitiges Kleidungsstück, auf das du aufbauen kannst, und verfügt über auffällige LEGO® Details. Das leichte, wasserabweisende Material schützt vor Wind und Regen, damit du deine Tage mit Abenteuern füllen und auf jedes Wetter vorbereitet sein kannst.
Nike Football x LEGO Collection
Ungezähmte Spielpower mit Nike und der LEGO Group. Chromakzente lassen den Look erstrahlen.
Schnell zugängliche Taschen
Eingrifftaschen bieten praktischen Stauraum für alltägliche Essentials
Produktinformationen
- Body: 100 % Nylon. Oberes Futter: 100 % Polyester; Futter unten: 100 % Nylon
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz
- Style: IO3112-010
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Das recycelte Nylon in Nike Produkten stammt von einer Vielzahl von Materialien, darunter recycelter Teppich und gebrauchte Fischnetze. Das Nylon wird vor chemischen oder mechanischen Recyclingverfahren gereinigt, sortiert und in Flocken umgewandelt, um neue, recycelte Nylongarne zu entwickeln.
- Kleidungsstücke, die Materialien aus recyceltem Nylon verwenden, reduzieren den Kohlenstoff-Ausstoß um bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichem Nylon.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike x LEGO® Kollektion.
Nike x LEGO® Kollektion
Nike Football x LEGO® Collection
Folge deinem Instinkt und entdecke starke Prints aus LEGO Steinen.
Ungezähmte Spielpower
Die Klassiker. Neu gedacht. Stein für Stein.
LEGO, das LEGO Logo, die Minifigur und die Konfigurationen Brick und Knob sind Warenzeichen und/oder urheberrechtlich geschützt durch die LEGO Group. ©2026 The LEGO Group. Alle Rechte vorbehalten.