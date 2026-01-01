 
Bild 1 von 5
Nike Energy wasserdichte Fußballhose aus Webmaterial (ältere Kinder) - Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue

Recyclingmaterialien

Nike Energy

Wasserdichte Fußballhose aus Webmaterial (ältere Kinder)

64,99 €
Größe auswählenGrößentabelle

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Nike eroberte vor 30 Jahren die Fußballwelt im Sturm. Diese wasserabweisende Hose hat die gleichen Details wie die zeitlosen Designs aus der Mitte der 90er-Jahre, aber mit der Technologie, die du benötigst, um im modernen Spiel standzuhalten.


  • Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue
  • Style: IO5794-410

Nike Energy

64,99 €

Nike eroberte vor 30 Jahren die Fußballwelt im Sturm. Diese wasserabweisende Hose hat die gleichen Details wie die zeitlosen Designs aus der Mitte der 90er-Jahre, aber mit der Technologie, die du benötigst, um im modernen Spiel standzuhalten.

Produktinformationen

  • Aufgesticktes Swoosh-Logo
  • 85 % Polyester/15 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue
  • Style: IO5794-410

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 135 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike Energy.

    Nike Energy wasserdichte Fußballhose aus Webmaterial (ältere Kinder)

    Nike Energy

    64,99 €

    Vervollständige den Look

    Item 3 of 15