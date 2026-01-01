Nike Air
Oberteil mit Viertelreißverschluss (ältere Kinder)
Ein klassisches Oberteil mit 1/4-Reißverschluss und klassischem Nike Style. Kontrastierende Paspeln verlaufen über die Ärmel bis zum oberen Kragenrand und setzen einen markanten Akzent. Die lockere Passform am Körper bietet dir jede Menge Layering-Optionen. Außerdem ist es besonders bequem. Das versteht sich von selbst.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Volt
- Style: IO1872-010
Nike Air
Ein klassisches Oberteil mit 1/4-Reißverschluss und klassischem Nike Style. Kontrastierende Paspeln verlaufen über die Ärmel bis zum oberen Kragenrand und setzen einen markanten Akzent. Die lockere Passform am Körper bietet dir jede Menge Layering-Optionen. Außerdem ist es besonders bequem. Das versteht sich von selbst.
Vorteile
- Das mittelschwere, angeraute Fleece erinnert an Lieblings-Flauschdecken. Es ist superweich und bequem und mit einer leicht strukturierten Passform ein perfektes Kleidungsstück für drinnen und draußen.
- Die Kängurutasche eignet sich zur sicheren Aufbewahrung deiner Essentials.
Produktinformationen
- Reißverschlusstaschen
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Rippmaterial: 98 % Baumwolle / 2 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Volt
- Style: IO1872-010
Größe und Passform
- Weibliches Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 130 cm
- Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 137 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike Air.
Nike Air