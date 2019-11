Tarryn Alberts AF-1

"Ich habe schon viel erreicht, wenn sie mich einfach als Vorbild sehen", fährt sie fort. "Ich spreche wie sie, ich sehe aus wie sie, ich lebe in ihrer Community. Und trotzdem habe ich viel erreicht: Ich arbeite mit Nike zusammen! Daran können sie erkennen, dass auch sie so etwas schaffen können. Es gibt so viele unentdeckte Talente in dieser Community. Was ich diesen Kids vermitteln möchte, ist: Es ist egal, wo du herkommst. Es ist egal, was zu Hause los ist. Du kannst dich davon lösen. Du kannst dir deine Träume erfüllen."

Und was für Tarryn am Wichtigsten ist: Das geht ganz einfach mit Tanzen. "Man braucht einfach ein bisschen Musik, und hier ist doch jeder ein DJ oder ein Rapper oder ein Sänger", lacht sie. "Und dann gibt es noch den Spirit unserer Community, unserer Familie, unserer Gemeinschaft: Ubuntu. Das ist es, was uns am Leben erhält. Das ist unser Lebenselixir."

