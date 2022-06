Wie kann ich während der Periode Sport treiben? | Was du schon immer wissen wolltest

Was du schon immer wissen wolltest

Willkommen bei "Was du schon immer wissen wolltest". Du hast Fragen zu deiner Brust, zu Sport-BHs und Training, traust dich aber nicht, sie zu stellen? Hier findest du die Antworten.



Heute geht es darum, dass du in bestimmten Phasen, also zum Beispiel in der Stillzeit oder während deiner Periode, oder in anderen Situationen, den richtigen Sport-BH tragen solltest. Wir beantworten folgende Fragen: