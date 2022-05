Was ist Pre-Workout – und lohnt es sich?

Pre-Workout wird allgemein als sicher angesehen, aber sowohl White als auch Gam sprechen ein potenzielles Problem des Nahrungsergänzungsmittels an: Koffein oder andere Aufputschmittel überdosieren.

"Die Toxizität von Aufputschmitteln ist ein potenzielles Risiko", warnt White. "Da Nahrungsergänzungsmittel wenig reguliert werden, kann jede Person, die sie einnimmt, sich dem Risiko aussetzen, ungeeignete Mengen und gepanschte Produkte einzunehmen sowie sich schädlichen Nebenwirkungen auszusetzen."

Eine Studie aus dem Jahr 2019, die in der Fachzeitschrift Nutrients veröffentlicht wurde, stellte fest, dass mehr als die Hälfte (54 Prozent) von 872 Teilnehmer:innen (im Alter von 18-65) selbst Herzunregelmäßigkeiten, Hautreaktionen und Übelkeit nach der Einnahme von Pre-Workout-Nahrungsergänzungsmitteln meldeten. White fügt hinzu, dass die Transparenz von Bestandteilen ein weiteres ernstes Problem ist.

"In anderen Worten, fehlerhafte Etiketten, Propietary Blends (Hausrezepturen) mit nicht angegebenen Zutaten und der Mangel an Konsistenz in den Produkten", sagt sie in Bezug auf eine Studie, die herausfand, das fast die Hälfte von 100 Produkten die Mengen verschiedener Bestandteile verschleierte.

Die Autor:innen der Studie in Nutrients weisen darauf hin, dass Pre-Workout-Nahrungergänzungsmittel mit Proprietary Blends die mögliche Ursache für einen Großteil der negativen Nebenwirkungen bei Teilnehmer:innen sind, da diese Zutaten nicht auf dem Etikett aufgeführt sind. "Es ist schwierig, die Hauptursache für diese Nebenwirkungen festzustellen, da der Großteil der Pre-Workout-Nahrungsergänzungsmittel mit mehreren Bestandteilen (multi-ingredient pre-workout supplement, MIPS) Propietary Blends mit Inhaltsstoffen unterschiedlicher Menge und Mengen einiger Inhaltsstoffe beinhalten, die nicht aufgeführt werden", schreiben die Autor:innen.

"Pre-Workout-Nahrungsmittel können kontaminiert sein oder gefährliche Substanzen beinhalten, die nicht auf dem Etikett stehen", sagt Gam. "Beispielsweise wurde in einem Pre-Workout eine Methamphetamin-ähnliche (ein höchst süchtig machendes Aufputschmittel) Substanz gefunden. Das Produkt wurde daraufhin zurückgerufen."

Personen mit hohem Blutdruck sollten Pre-Workout im Allgemeinen meiden. Eine kleine Studie aus dem Jahr 2018 im Journal of the International Society of Sports Nutrition untersuchte mögliche kardiovaskuläre Nebenwirkungen, die mit Pre-Workout-Nahrungsergänzungsmitteln in Verbindung stehen. Unter den 15 gesunden, aktiven Teilnehmerinnen der Studie erwies sich eine einzelne Dosis als steigernd in Bezug auf den dialostischen Blutdruck (der untere Wert, der den Druck in den Arterien zwischen den Herzschlägen angibt).