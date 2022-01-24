4 Tipps für Sport während der Periode

Dir sind PMS-Beschwerden (prämenstruelles Syndrom) kein Fremdwort? Dann kann dir Sport dabei helfen, diese zu lindern. Wer Sport macht, erhöht die Menge bestimmter Neurotransmitter wie Endorphine, Dopamin, Serotonin und Noradrenalin. Diese werden mit Glücksgefühlen und Gelassenheit in Verbindung gebracht.



Endorphine beispielsweise verbinden sich mit sogenannten Opioidrezeptoren im Gehirn, wodurch das Schmerzempfinden verringert und die Stimmung und das Wohlbefinden gesteigert werden. Studien haben gezeigt, dass durch Sport Endorphine freigesetzt werden. Wenn dir also während deiner Periode schlechte Laune oder schmerzhafte Krämpfe das Leben schwer machen, kann Sport auf biochemischer Ebene helfen.



Die Ergebnisse einer Studie deuten darauf hin, dass Frauen, die mindestens dreimal pro Woche für nur 45 bis 60 Minuten Sport treiben, deutlich weniger an Regelschmerzen – in der Fachsprache Dysmenorrhoe genannt – leiden.



Östrogen beeinflusst die Bildung bestimmter Neurotransmitter, insbesondere die von Serotonin und Dopamin. Da der Östrogenspiegel zu Beginn deines Zyklus am niedrigsten ist, kommt es zu einer Abnahme dieser wichtigen chemischen Botenstoffe.



Und Serotonin und Dopamin wirken sich wie bereits erwähnt positiv auf deine Stimmung auf. Mit Sport kannst du jedoch die Produktion dieser stimmungsaufhellenden Botenstoffe anregen und den Auswirkungen des geringen Östrogenspiegels entgegenwirken – denn durch körperliche Aktivität wird sowohl Serotonin als auch Dopamin freigesetzt.



Ein weiterer Vorteil? Durch die erhöhte Herzfrequenz während des Trainings steigt auch der Blutfluss zum Gehirn. So kannst du Benommenheit oder Unkonzentriertheit entgegenwirken. Beides sind häufige Menstruationsbeschwerden. Mach gleich am Morgen Sport, um klarer denken zu können und den Weg für einen produktiven Tag zu ebnen.



Neben biochemischen Vorteilen hat Sport während der Periode auch andere positive Auswirkungen auf dein Wohlbefinden. Ablenkung ist die beste Medizin: Wenn dich also mal wieder periodenbedingte Beschwerden plagen, kann es wahre Wunder wirken, aus dem Haus zu gehen und sich zu bewegen. Unterbrich einfach das, was du gerade machst, und leg eine kurze Pause ein. Geh draußen spazieren und hör dabei Musik oder einen beschwingenden Podcast. Du wirst sehen: Danach fühlst du nicht mehr so abgeschlagen, sondern fitter und energiegeladener.



Dir fällt es während deiner Periode besonders schwer, dich zu motivieren? Dann mach doch gemeinsam mit einer Freundin oder einem Freund Sport. Deine Periode kann dein Trainingsprogramm gehörig durcheinanderbringen. Passe es einfach an die gegebenen Umstände an und gestalte es für dich angenehm, anstatt es in diesen Tagen ganz über Bord zu werfen.



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