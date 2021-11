Die besten Laufschuhe für Unterpronation

Schau dir mal die Laufschuhe, die du am häufigsten trägst, etwas genauer an. Ist eine Seite stärker abgenutzt als die andere? Wenn die Schuhe an der Außenseite stärker abgenutzt sind, ist das ein Anzeichen dafür, dass die Füße supiniert sind. Bei einer neutralen Pronation sind die Schuhe an der Sohle in der Regel gleichmäßig abgenutzt.