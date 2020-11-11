So beeinflusst Schlaf das Immunsystem

1. Mach Sport.

Laut Dr. Schneider ist Sport – insbesondere vormittags oder am frühen Nachmittag – das beste Mittel, um einen qualitativ hochwertigen Schlaf zu fördern, weil er (a) dazu beitragen kann, dass du leichter einschläfst, und (b) die erholsame Tiefschlafphase fördern kann. Die American Heart Association empfiehlt mindestens 150 Minuten pro Woche aerobes Training mit mittlerer Intensität und an mindestens zwei Tagen pro Woche Krafttraining. Versuch, dich daran zu halten. Achte aber darauf, es nicht zu übertreiben, da einige Forschungsergebnisse darauf hindeuten, dass zu viel Training Entzündungen verursachen kann, die wiederum bewirken, dass deine Immunzellen weniger Krankheitserreger und andere Fremdstoffe bekämpfen können.



2. Trink weniger Alkohol.

Ein Glas Wein oder Bier am Abend kann dir beim Einschlafen helfen, aber deine Schlafqualität könnte darunter leiden. Forschungen zeigen, dass Alkohol ein Gehirnmuster aktivieren kann, das mit Ruhe – nicht mit Schlaf – verbunden ist und die wirklich erholsame Art des Schlafens verhindert. Wenn du volljährig bist und auf dein Glas Wein oder Bier nicht verzichten möchtest, solltest du zumindest darauf achten, dass es wirklich nur ein Glas ist. Trink ein paar Stunden, bevor du zu Bett gehst, keinen Alkohol mehr und iss etwas dazu, damit dein Körper Zeit hat, den Alkohol zu verstoffwechseln, um seine Auswirkungen zu minimieren, rät Dr. Schneider.



3. Vermeide offensichtliche Schlafstörer.

Häufiges Aufwachen oder längere Wachphasen mitten in der Nacht können die erholsamsten Phasen deines Schlafzyklus verhindern, so Dr. Schneider. Versuch daher, zwei bis drei Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr zu essen (und eventuell auch kein Wasser mehr zu trinken), damit du nicht mitten in der Nacht von deinem Magen, Darm oder deiner Blase geweckt wirst.



Schlaf tut einfach gut – ganz gleich, ob du gesund bist und versuchst, es auch zu bleiben, oder ob du krank bist. Im letzteren Fall wirst du dich wahrscheinlich sowieso müder als sonst fühlen. Also tu dir selbst einen Gefallen und hör auf deinen Körper – er ist nämlich extrem intelligent.