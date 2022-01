So beugst du dem Schienbeinkantensyndrom beim Laufen vor

Das Schienbeinkantensyndrom kann beim Laufen entstehen, da das Schienbein vor allem auf harten Oberflächen wiederholt belastet wird. Jedes Mal, wenn der Fuß dabei auf dem Boden aufkommt, wird der Aufprall vom Unterkörper absorbiert. Das macht Laufen zu einer Aktivität mit hoher Belastung.



Zu den Aufgaben des Schienbeinknochens gehört es, den Aufprall zu absorbieren und zu dämpfen. Pro Kilometer trifft der Fuß fast 1.000 Mal auf dem Boden auf. Das Schienbein wird also stark belastet.



Mit dem richtigen Laufstil, der richtigen Laufform und den richtigen Laufschuhen stellt das kein Problem dar. Tatsächlich zeigt die Forschung, dass Laufen einen schützenden Effekt auf die Gelenke haben kann. Zum Beispiel hat eine vom Journal of Sports Medicine and Physical Fitness veröffentlichte Studie belegt, dass Laufen die Gesundheit der Hüft- und Kniegelenke verbessern kann.



Warum leiden so viele Läufer:innen unter Schmerzen aufgrund des Schienbeinkantensyndroms? Teilweise ist das auf übermäßige Belastung zurückzuführen. Je höher das Laufpensum, desto höher das Risiko. Die konstanten, repetitiven Aufprallmomente können das Schienbein überlasten. Deswegen haben Studien gezeigt, dass Marathonläufer:innen häufiger unter dem Schienbeinkantensyndrom leiden.



Auch bei Langstreckenläufer:innen kann zu häufiges Laufen zu einem Schienbeinkantensyndrom führen. Der Knochen kann sich nicht erholen. Wenn das Syndrom nicht behandelt wird, kann es zu einem Ermüdungsbruch des Schienbeinknochens und damit zu noch mehr Schmerzen führen.



Ein Ungleichgewicht der Muskeln oder Schwächen des Unterkörpers, wie verspannte Oberschenkelrückseiten oder eine schwache Hüftmuskulatur, können das Risiko für das Schienbeinkantensyndrom erhöhen. Dies führt zu einer zu hohen Belastung des Schienbeinknochens, der den Aufprall auf dem Boden abdämpfen muss.



Eine vom British Journal of Sports Medicine veröffentlichte Studie konnte bei Läufer:innen eine Verbindung zwischen dem Schienbeinkantensyndrom und schwachen Hüftmuskeln feststellen. Die Forscher:innen kamen sogar zu dem Ergebnis, dass die Anfälligkeit für das Schienbeinkantensyndrom ermittelt werden sollte, indem die Hüftkraft getestet wird.



Auch der Laufstil beeinflusst die Anfälligkeit für das Schienbeinkantensyndrom. Überpronation und Fersenaufsatz werden mit dem Schienbeinkantensyndrom in Verbindung gebracht.



Bei Fersenläufer:innen kann das Anheben der Zehen (Dorsalflexion) beim Aufprall zu einer Überlastung des Gewebes führen, welches das Schienbein umgibt. Auch Überpronation — übermäßiges nach-innen-Rollen des Fußes und Abflachen des Gewölbes beim Aufprall — belastet die inneren Strukturen des Beins. Dies kann zu Mikrorissen und Entzündungen des Gewebes führen. Beide Laufstile erhöhen das Risiko für das Schienbeinkantensyndrom.