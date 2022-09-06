Positivere Reaktionen

Es lohnt sich definitiv, diese Studie genauer zu betrachten: Die Forscher:innen baten Menschen, die noch nie zuvor meditiert hatten, an einem 30-minütigen Kurs zum Thema achtsame Akzeptanz teilzunehmen. Die Teilnehmer:innen lernten, worum es bei dem Konzept geht (Bewusstsein und Akzeptanz für eine Situation, ohne diese zu bewerten) und wie es funktioniert (wenn man beispielsweise bei einem Wettkampf seine persönliche Bestzeit nicht erreicht, anerkennt und akzeptiert man, dass man enttäuscht ist, ohne sich deshalb schuldig, wütend oder schwach zu fühlen). Anhand von Metaphern, z. B. ein Busfahrer und das Vorübergehenlassen eines Sturms (wir gehen am Schluss noch genauer darauf ein), wurde gezeigt, wie sich dieser Ansatz in Alltagssituationen umsetzen lässt.

Gleich im Anschluss daran wurden die Teilnehmer:innen aufgefordert, ganz natürlich auf neutrale und negative Bilder sowie warme und schmerzhaft heiße Temperaturen zu reagieren. Dann sollten sie mit achtsamer Akzeptanz reagieren. Wenn die Teilnehmer ein negatives Bild oder schmerzhafte Hitze akzeptierten, fühlten sie weniger negative Emotionen und physische Schmerzen als wenn sie natürlich reagierten.

Ein Grund dafür ist laut Dr. Kevin N. Ochsner, Professor und Vorsitzender des Department of Psychology der Columbia University und Koautor der Studie, dass achtsame Akzeptanz eine Veränderung der Interpretation der persönlichen Bedeutung einer Sache bewirkt. Ein anderes Wort für Interpretation ist hier "Beurteilung" und diese ist für all deine Emotionen ausschlaggebend.

"Achtsame Akzeptanz kann deine Beurteilung verändern, indem sie zwischen dir und einer Erfahrung ein Gefühl der Distanz schafft, so als würdest du nur beobachten und nicht wirklich teilnehmen", erklärt Ochsner. Angenommen, du hast dir zum Ziel gesetzt, zehn Liegestütze zu machen, musstest aber schon nach der neunten aufgeben. Deine Beurteilung könnte entweder dazu führen, dass du frustriert bist, weil du eine zu wenig gemacht hast, oder du könntest dir klarmachen, dass du deinem Ziel näher gekommen bist als je zuvor, und dich dazu motivieren, dich das nächste Mal noch mehr anzustrengen.

"Die Menschen tendieren dazu, sich von ihren Gefühlen überwältigen zu lassen. Erst fühlst du dich besorgt und verängstigt, dann bist du verärgert darüber, dass du dich besorgt und verängstigt fühlst, dann bedauerst du, dass du verärgert bist und so weiter. Wenn du aber deine erste Reaktion achtsam als deine wahren Gefühle betrachtest, werden deine Emotionen nicht unnötig verstärkt, sondern sind weniger intensiv und von kürzerer Dauer", erklärt Ochsner. In anderen Worten: Du kannst einfach loslassen. Das ist etwas, das man bedenken sollte, wenn das nächste Mal etwas nicht so läuft, wie man es sich erhofft hätte.