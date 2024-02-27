Nike unterstützt muslimische Sportlerinnen mit einem wegweisendem Sport-Hijab

Der Nike Pro Hijab wurde im Dezember 2017 auf den Markt gebracht.

Er wurde entwickelt, um Frauen eine sporttauglichere Alternative zum klassischen Hijab zu bieten.

Er lässt sich einfach überziehen, ist schön leicht und das einlagige Nike Pro Cool Mesh hält die Sportlerinnen kühl und trocken.

Der Hijab ist in den Größen XS/S und M/L erhältlich.

Nike hat im Dezember 2017 seinen Nike Pro Hijab auf den Markt gebracht, um auf die Bedürfnisse muslimischer Sportlerinnen und der Hijabi-Community einzugehen und sie zu unterstützen. Kurz gesagt: Sport-Hijabs gab es bisher noch nicht, und traditionelle Hijabs waren nicht zum Sportmachen geeignet.

Spitzensportlerinnen wie Ibtihaj Muhammad, Nike Athletin und Meisterin im Säbelfechten, waren gezwungen, ihre Kleidungsstücke zu improvisieren. In ihrer gesamten sportlichen Karriere hatte Muhammad, die 2016 in Rio eine Bronzemedaille für das US-Team gewann, Schwierigkeiten, die richtige Passform zu finden. Also hat sie ihren Hijab hinten gebunden, den vorderen Teil unter ihr Kinn und den Rest unter ihren Sport-BH gesteckt.

Doch der doppelte Georgette-Stoff wurde schwer und steif, wenn sie schwitzte. Sie fühlte sich nicht nur unwohl, sondern der Hijab beeinträchtigte ihr Gehör so sehr, dass sie manchmal dafür bestraft wurde, Anweisungen nicht zu hören.

Muhammad war nicht die einzige Sportlerin, die von den Unzulänglichkeiten traditioneller Hijabs im Sport vor Herausforderungen stand. Nike Designer:innen hatten ähnliches Feedback von vielen anderen erhalten. Um dieses Problem zu lösen, beschlossen die Nike Pro Designer:innen, die hauptsächlich Funktionswäsche entwickelten, einen Prototyp für einen Sport-Hijab zu entwerfen. Schließlich liegt auch dieser direkt auf der Haut auf und sollte daher die gleichen Eigenschaften haben.