Nike unterstützt muslimische Sportlerinnen mit einem wegweisendem Sport-Hijab

Nike unterstützt muslimische Sportlerinnen mit einem innovativen Hijab
Produktneuheiten
Endlich bekommen Sportlerinnen, die einen Hijab tragen, die Ausrüstung, die sie brauchen.
- Der Nike Pro Hijab wurde im Dezember 2017 auf den Markt gebracht.
- Er wurde entwickelt, um Frauen eine sporttauglichere Alternative zum klassischen Hijab zu bieten.
- Er lässt sich einfach überziehen, ist schön leicht und das einlagige Nike Pro Cool Mesh hält die Sportlerinnen kühl und trocken.
- Der Hijab ist in den Größen XS/S und M/L erhältlich.
Nike hat im Dezember 2017 seinen Nike Pro Hijab auf den Markt gebracht, um auf die Bedürfnisse muslimischer Sportlerinnen und der Hijabi-Community einzugehen und sie zu unterstützen. Kurz gesagt: Sport-Hijabs gab es bisher noch nicht, und traditionelle Hijabs waren nicht zum Sportmachen geeignet.
Spitzensportlerinnen wie Ibtihaj Muhammad, Nike Athletin und Meisterin im Säbelfechten, waren gezwungen, ihre Kleidungsstücke zu improvisieren. In ihrer gesamten sportlichen Karriere hatte Muhammad, die 2016 in Rio eine Bronzemedaille für das US-Team gewann, Schwierigkeiten, die richtige Passform zu finden. Also hat sie ihren Hijab hinten gebunden, den vorderen Teil unter ihr Kinn und den Rest unter ihren Sport-BH gesteckt.
Doch der doppelte Georgette-Stoff wurde schwer und steif, wenn sie schwitzte. Sie fühlte sich nicht nur unwohl, sondern der Hijab beeinträchtigte ihr Gehör so sehr, dass sie manchmal dafür bestraft wurde, Anweisungen nicht zu hören.
Muhammad war nicht die einzige Sportlerin, die von den Unzulänglichkeiten traditioneller Hijabs im Sport vor Herausforderungen stand. Nike Designer:innen hatten ähnliches Feedback von vielen anderen erhalten. Um dieses Problem zu lösen, beschlossen die Nike Pro Designer:innen, die hauptsächlich Funktionswäsche entwickelten, einen Prototyp für einen Sport-Hijab zu entwerfen. Schließlich liegt auch dieser direkt auf der Haut auf und sollte daher die gleichen Eigenschaften haben.
Nachdem sie eine erste Version entwickelt hatten, baten sie die Sportlerinnen, sie zu testen. Mehrere Profi-Sportlerinnen (darunter die Gewichtheberin Amna Al Haddad und die Eiskunstläuferin Zahra Lari, beide aus den Vereinigten Arabischen Emiraten) und Freizeitsportlerinnen (wie Manal Rostom, Nike Run Club Coachin in Dubai, und die deutsche Boxerin Zeina Nassar), gaben ihr Feedback zu der Performance und dem Aussehen des Hijabs.
Mithilfe dieses Feedbacks konnte Nike das Produkt im Laufe mehrerer Testrunden weiter verfeinern. Das Ergebnis: ein leichter, weicher, atmungsaktiver und unauffälliger Hijab. Er ist aus einlagigem Nike Pro Cool Mesh, einem der atmungsaktivsten Materialien von Nike, und sorgt so für kühlen und bequemen Tragekomfort. Dank der verschiedenen Größen (XS/S und M/L) und den kaum spürbaren Verstellmechanismen lässt sich der Hijab einfach überziehen und passt sich an verschiedene Kopfgrößen und Gesichtsformen an.
Der im Dezember 2017 erschienene Nike Pro Hijab ist auf Nike.com und bei ausgewählten Einzelhändlern in Europa, Nordafrika, Nordamerika und dem Nahen Osten erhältlich. Derzeit bietet das Unternehmen sowohl den Nike Pro Hijab (schwarz, 38 $) als auch Nike Victory Schwimm-Hijab (schwarz, 46 $) an.
Der Nike Pro Hijab ist mehr als nur Sportbekleidung, er symbolisiert das Engagement der Marke für muslimische Sportlerinnen. "Der Nike Pro Hijab wird dazu beitragen, das Gespräch über Hijabs und muslimische Sportlerinnen voranzubringen und den Sport zu einem integrativen Ort zu machen", sagte Muhammad, als das Produkt auf den Markt kam.
"Er erinnert uns Musliminnen daran, dass wir alles erreichen können", so Lari. "Was Nike für muslimische Sportlerinnen getan hat, ist ein Traum, den wir nie für möglich gehalten hätten."
Text: Dina Cheney