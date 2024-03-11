Alles, was du über den legendären Air Jordan XXXVI wissen musst

Nur wenige Schuhe haben eine solche Fangemeinde wie der Nike Air Jordan. Von diesen legendären Sneakern gibt es mehrere Modelle, jeweils mit einem einzigartigen Stil, der ihnen viele Fans eingebracht hat. Eine Version der begehrten Jordans ist der Air Jordan XXXVI. Diese Schuhe haben den Look des klassischen Air Jordan, aber mit einem leichteren Tragegefühl und moderneren Akzenten als frühere Versionen.

Bei all dem Rummel um den Jordan XXXVI kommen natürlich auch Fragen auf. Deshalb findest du hier einige Hintergrundinfos.