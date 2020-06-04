Mehr innere Stärke

Coaching und Ernährung
Letzte Aktualisierung: 4. Juni 2020

Von Megan Jones Bell

Mehr innere Stärke

Finde heraus, wie du deine mentale Einstellung für mehr physische Stärke trainieren kannst.

Mit Fokus, Ruhe und Präsenz kannst du persönliche Rekorde aufstellen, Treffer versenken oder dein Tempo verbessern. Durch diese mentale Einstellung schaffst du Bestleistungen beim Training, im Wettkampf oder auch im Alltag.

"Beim Meditieren wird dein Gehirn (das die Muskulatur und Sinneswahrnehmung kontrolliert) besser durchblutet und deine grauen Zellen werden gestärkt."

Andy Puddicombe, Mitgründer von Headspace

Mehr innere Stärke

Diesen Zustand erreicht man am besten mithilfe von Meditationsübungen, sagt Andy Puddicombe, Nike Performance Council Member und Mitbegründer der Achtsamkeits-App Headspace. Beim Meditieren fließt mehr Blut in die Graue Substanz unseres Gehirns (der Anteil, der an der Muskelkontrolle und Sinneswahrnehmung beteiligt ist) und stärkt sie. Dies kann dir helfen, gelassener zu werden und Zweifel und Ängste in Stresssituationen auszublenden, damit du konzentriert, überlegt und zielgerichtet agieren kannst.

Du brauchst nur einen kurzen Moment, um dich in diesen Zustand zu versetzen. Probier diese 20-sekündige Meditation aus: Atme drei Mal hintereinander tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Achte darauf, wie sich dein Körper anfühlt, und lass deine Gedanken vorbeiziehen.

Mach diese kurze Atemübung ein paar Mal am Tag und erhöhe allmählich die Anzahl der Atemzüge. Lass die Gedanken dabei weiterhin einfach vorbeiziehen. Nach einiger Zeit bist du in der Lage, deinen Körper mental auf das nächste Level zu bringen.

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Ursprünglich erschienen: 4. Juni 2020

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