7 Muskelgruppen, die du beim Laufen aktivierst

Es gibt nichts Schöneres als das Gefühl nach einem erfolgreichen Lauf. Dein Körper hat hart gearbeitet und die Ausschüttung von Endorphinen sorgt für das berühmte Hochgefühl, das viele Läufer kennen. Doch welche Muskeln wurden während deines Laufs eigentlich genau betätigt? Ist es nur der Unterkörper, wo deine Füße ausschreiten, damit du vorwärts kommst? Oder ist es eher der Oberkörper mit deinen Armen, die dich vorantreiben? Schauen wir es uns mal an.

Unser Körper ist zum Laufen gemacht

Menschen sind die einzigen bipedischen Primaten. Das bedeutet, dass wir aufrecht auf zwei Beinen stehen. Laufen ist Teil unserer DNA. Wir haben uns zu Läufern entwickelt. Genau genommen glauben viele Wissenschaftler, dass wir aufgrund der Entwicklung unseres Körpers die besten Langstreckenläufer auf dem Planeten sind. Nicht unbedingt die besten Sprinter – schneller als ein Gepard sind wir nicht. Aber die Mechanik unseres Laufschrittes und die Fähigkeit zur Wärmeregulierung durch Schwitzen befähigen uns zur Bewältigung langer Strecken.

Wie sieht nun diese Biomechanik aus, die uns zu solch erfolgreichen Läufern macht? Welche Muskelgruppen machen die Laufarbeit? Und wie viele Muskeln werden dabei beansprucht?

Die Biomechanik des Laufens

Gemäß der bahnbrechenden Studie von Gait und Posture aus dem Jahr 1998 bestehen die Schritte von Läufer:innen aus zwei Phasen:

der Standphase bzw. dem Moment, in dem der Fuß den Boden berührt der Schwungphase bzw. dem Moment, in dem der Fuß in der Luft ist

Das wird als Schrittzyklus bezeichnet. Von der Standphase ist die Rede, wenn der Fuß mit dem Boden in Kontakt kommt. Wenn sich der Fuß vom Boden abhebt und nach vorne bewegt, gelangt er in die Schwungphase. Der Körper befindet sich in der Luft bzw. in der Schwebephase, weil beide Füße vom Boden gelöst sind. Dieser Zyklus wiederholt sich beim Laufen und bewegt dich nach vorne.

Während der verschiedenen Phasen des Schwungzykluses sind jeweils verschiedene Muskeln aktiv. Um schneller zu laufen oder die Lauftechnik zu verbessern, kann es helfen, die wichtigsten Muskeln zu kennen, die beim Laufen mitmachen.