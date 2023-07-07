Nike führt den Nike Ultrafly Traillaufschuh ein

Nach mehr als zwei Jahren Entwicklung und intensiver Tests mit Elitesportler:innen von Nike Trail haben die Nike Running Designer:innen den Ultrafly vorgestellt, den ersten Traillaufschuh von Nike mit Carbonfaserplatte in der Sohle. Der Ultrafly wurde speziell an die Anforderungen von Trailläufer:innen angepasst, die auf Trails richtig Gas geben wollen.

2021 begannen die Schuhdesigner:innen von Nike Running mit der Entwicklung eines Traillaufschuhs. Dabei übertrugen sie die Innovationen und Erfahrungen mit Straßenlaufschuhen auf die einzigartigen Bedürfnisse von Trailläufer:innen. Nike Trail Athlet Tyler Green war der erste Testläufer des Teams. Er trug die Schuhe über mehr als 1.500 Trainingskilometer und lief mit ihnen den 100 Meilen (160 km) langen Western States Endurance Run. Dabei schaffte er es in drei aufeinanderfolgenden Läufen in die Top 5.