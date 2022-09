Solltest du mit einem BH schlafen? Expert:innen klären auf

Einige Menschen profitieren möglicherweise davon, mit einem BH zu schlafen. Aber bevor unsere Expert:innen die möglichen Vorteile erläutern, möchten wir betonen: Es ist laut Wong unwichtig, welche Art von BH du beim Schlafen trägst.

Wenn du beispielsweise gerne in einem BH mit Bügel schläfst, dann mach das. "Viele Ammenmärchen besagen, dass das Schlafen in einem Bügel-BH schlecht für den Rücken ist, aber das stimmt nicht", so Wong.

Wenn du hingegen lieber in einem Sport-BH schläfst, dann ist das genauso OK. Viele Menschen möchten wissen, ob es schlecht ist, mit einem Sport-BH zu schlafen, so Constance M. Chen, zertifizierte Schönheitschirurgin und Spezialistin für Brustrekonstruktionen. Die Antwort lautet: "Nein". "Das Wachstum der Brust wird dadurch nicht gehemmt, wie einige Leute glauben."