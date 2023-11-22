Mit dem ISPA Link Axis Schuh stößt Nike vor in die Circular-Design-Welt

Produktneuheiten

Jeder Teil des Schuhs kann recycelt werden – und wird aus so wenig Materialien wie möglich hergestellt.

Letzte Aktualisierung: 15. Juli 2024
3 Min. Lesezeit
Mit dem ISPA Link Axis Schuh stößt Nike vor in die Designwelt der Kreislaufwirtschaft
  • Nike betritt erstmals das Parkett des Circular Designs und stellt den brandneuen ISPA Link Axis vor.
  • Der Schuh besteht aus so wenig verschiedenen Materialien wie möglich und die Elemente wurden nicht miteinander verklebt. Dadurch kann jeder Teil des Schuhs recycelt werden.
  • Für Nike ist dieser Schuh der erste, der das Circular-Design-Konzept berücksichtigt. Das Ziel ist hierbei, keinen Müll zu produzieren.

Der ISPA Link Axis Schuh ist das erste Produkt aus einer geplanten Reihe. Das Unternehmen hat den Circular-Design-Ansatz in ihrer Designvision als Chance erkannt. Nike hat sich dem Schutz des Planeten und der Zukunft des Sports verschrieben und so entstand die Idee eines Schuhdesigns, bei dem jedes Teil recyclebar ist. Das Ergebnis? Der ISPA Link Axis.

Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens besteht der Schuh aus so wenig Materialien wie möglich und kein Teil ist verklebt. Das Flyknit-Obermaterial besteht aus zu 100 % recyceltem Polyester und wurde so entwickelt, dass es genau über die Außensohle passt. Das wiederverwertete TPU für das Tooling stammt aus ausgedienten Airbags.

Mit dem ISPA Link Axis Schuh stößt Nike vor in die Designwelt der Kreislaufwirtschaft

Die Designgrundlagen für das Circular Design sind etwas komplexer, wenn es um das "Zerlegen" geht. Und das Team von Nike hat sich genau darauf konzentriert. Beim ISPA ist es möglich, alle Teile voneinander zu lösen und sie so dem Recyclingsystem zuzuführen. Angaben der Pressemitteilung zufolge hat die Entwicklung eines Schuhs, der vollständig in seine Bestandteile zerlegt werden kann, eine Reduktion seines CO2-Fußabdrucks zur Folge und kann neue Chancen für seinen Lebenszyklus bereithalten. Vollständige Recyclingfähigkeit stand im Mittelpunkt des Designs, weswegen es besonders wichtig war, dass jeder Teil des Schuhs vom anderen getrennt werden kann. Und genau dieses Konzept wurde im ISPA Link Axis Schuh realisiert.

Ab dem 12. September ist der ISPA Link Axis in den Colorways Total Orange und Sonic Yellow über SNKRS erhältlich. Weitere Informationen über die ISPA-Initiative gibt es hier.

Ursprünglich erschienen: 22. November 2023

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