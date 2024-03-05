Nike integriert mit dem G.T. Cut 3 erstmals die innovative ZoomX-Schaumstofftechnologie in einen Basketballschuh.

Bei schnellen Richtungswechsel auf dem Platz brauchst du einen Schuh, der nicht nur leistungsstark, sondern auch stabil ist. Für diesen Zweck wurde leichtes Textilobermaterial verwendet, das mit Flywire-Technologie verstärkt ist, um dem Vorfuß sicheren Halt zu geben. Zur Stabilität des G.T. Cut 3 trägt eine TPU-Komponente bei, die sich um die Seitenwand des Schuhs wickelt. Dazu ist die Außensohle mit einem modifizierten Fischgrätenprofil versehen. Das Profil wurde mithilfe von Druckdiagrammen entwickelt und sorgt in den nötigen Bereichen für mehr Traktion.

Jewell Loyd, Guard bei den Seattle Storm, lobt die Performance des Schuhs auf dem Court. "Der G.T. Cut 3 macht es mir noch leichter, blitzschnell zu stoppen, und verbessert auch meinen Antritt, der wirklich wichtig für mein Spiel ist", so Loyd. "Ich bin nicht die Größte, aber schneller als die Defense, weshalb ich auch meine Würfe gut platzieren kann. Mit meinem Tempo kann ich auch besser Spielzüge machen, wenn ich selbst in der Verteidigung bin. Die Vorteile im Spiel sind einfach enorm."