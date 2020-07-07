Family Freeze

Coaching
Letzte Aktualisierung: 6. Juli 2020

Von Nike Training

Family Freeze

Wer hat das meiste Durchhaltevermögen in deiner Familie? Findet es bei diesem lustigen und effektiven Workout heraus.

Gemeinsames Training mit der ganzen Familie sollte Spaß machen, und davon gibt es bei diesem Workout eine ganze Menge. Trommel deine Familie zusammen, und findet heraus, wer bis zum Schluss beim Einfrieren cool bleibt.

Bereitet euch als Familie darauf vor, euch mental und körperlich bei Übungen wie gehaltenen Squats und "eingefrorenen" Push-ups zu konzentrieren. Wenn es anstrengend wird, denkt immer daran: Eine Familie, die das zusammen meistert, kann so schnell nichts erschüttern.

Family Freeze

Das Workout

Absolviert das Workout gemeinsam als Familie. Während ihr trainiert, ruft ihr abwechselnd "Einfrieren!". Ab diesem Moment dürft ihr euch nicht mehr bewegen und müsst das Workout unterbrechen. Bleibt so lange wie möglich wie eingefroren in eurer jeweiligen Haltung. Wer hält es als Einziger bis zum Schluss durch? Dieses Spiel könnt ihr während des gesamten Workouts spielen.

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Das Workout

Absolviert das Workout gemeinsam als Familie. Während ihr trainiert, ruft ihr abwechselnd "Einfrieren!". Ab diesem Moment dürft ihr euch nicht mehr bewegen und müsst das Workout unterbrechen. Bleibt so lange wie möglich wie eingefroren in eurer jeweiligen Haltung. Wer hält es als Einziger bis zum Schluss durch? Dieses Spiel könnt ihr während des gesamten Workouts spielen.

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Ursprünglich erschienen: 7. Juli 2020

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