Die Cap-Größe richtig messen

Ob Lauf-Cap, Beanie oder Bucket Hat: Wenn du deinen Kopfumfang kennst, findest du Kopfbedeckungen, die gut sitzen und bequem sind.

Aber welche Größen gibt es und wie misst du deinen Kopfumfang, um deine Größe zu ermitteln? In diesem Guide erklären wir dir, wie du deinen Kopfumfang misst, um die passende Nike Größe für Kopfbedeckungen zu finden.

(Verwandter Artikel: So misst du deine Füße, um die richtige Schuhgröße zu finden)