Die besten Shorts in großen Größen für Männer von Nike

Stride Shorts sind speziell zum Laufen bestimmt: Sie sind extrem leicht, schränken dich nicht ein und halten dich kühl, wenn du deine Kilometer läufst. Nike Dri-FIT-Material leitet den Schweiß ab und eine atmungsaktive Schicht am hinteren Bund sorgt für zusätzliche Luftzirkulation.

In der Reißverschlusstasche kannst du dein Smartphone unterbringen, damit du es nicht in der Hand halten musst. Diese Tasche hat auch einen Feuchtigkeitsschutz, sodass dein Smartphone keinen Schweiß abbekommt.

Die Nike Stride Shorts gibt es mit Beininnenlängen von 13 und 20 Zentimetern. So kannst du selbst entscheiden, ob dir ein kürzerer oder längerer Schnitt beim Laufen lieber ist.

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