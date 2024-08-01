BGirl India: Ein Brief an mein älteres Ich

Brief an mein älteres Ich
Folge 1: B-Girl India
India in der Zukunft! 🫶
Wie geht's dir?
Es gibt so viele Dinge, die ich fragen möchte, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Das Wichtigste ... Wie hat es sich angefühlt, die Niederlande zu repräsentieren? Hast du jede Sekunde davon genossen?
Kommst du so viel rum, wie du schon immer wolltest? Vielleicht bist du ja gerade auf einem tollen Breaking-Wettkampf, während du das hier liest ...
Wo auch immer du bist und warum, eines weiß ich sicher: deine Familie und Freund:innen werden bei dir sein (zumindest über Insta).
Breaking ist deine Leidenschaft, aber nicht alles in deinem Leben. Das finde ich gut. Für dich selbst und die Menschen, die du liebst, da zu sein, ist auch ganz wichtig. Das darf sich niemals ändern.
Ich weiß, manchmal ist es schwer: ein Haufen Arbeit, wahnsinnig anstrengendes Training, das erdrückende Gefühl, wenn du verlierst. Wenn sich das alles aufstaut, ist das echt hart.
Vielleicht tut es dir gut, das zu hören: Mach einfach weiter.
Du hast schon so viele Hindernisse überwunden. Und du bist dadurch gewachsen. Jede Niederlage macht dich zu einer besseren Breakerin, weil du das Gefühl der Traurigkeit zulässt (wirklich spürst), dich dann wieder aufrappelst und noch härter trainierst.
Ich weiß, manchmal ist es schwer: ein Haufen Arbeit, wahnsinnig anstrengendes Training, das erdrückende Gefühl, wenn du verlierst. Wenn sich das alles aufstaut, ist das echt hart.
Vielleicht tut es dir gut, das zu hören: Mach einfach weiter.
Du hast schon so viele Hindernisse überwunden. Und du bist dadurch gewachsen. Jede Niederlage macht dich zu einer besseren Breakerin, weil du das Gefühl der Traurigkeit zulässt (wirklich spürst), dich dann wieder aufrappelst und noch härter trainierst.
Denk dran: Gewinnen bedeutet mehr als nur den Sieg zu holen. Setz dir ein großes Ziel. Aber feiere auch jeden noch so kleinen Schritt auf dem Weg dorthin. Verlier nie den Spaß an der Sache. Bleib dran, weil es dich glücklich macht, das ist das Wichtigste. ❤️
Jag nach dem Sieg, ohne dich auf Konkurrenzkämpfe einzulassen. So wirst du immer gewinnen.
Bin gespannt, wie es weitergeht.
Dein jüngeres Ich
B-Girl India x