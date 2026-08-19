Weiße Sport- und Fitnessschuhe: entfessle dein Potenzial
Ob du Gewichte stemmst, auf dem Laufband trainierst oder lieber HIIT machst – unsere Sportschuhe in Weiß unterstützen dich bei jeder Bewegung. Die Laufsohlen haben ein spezielles Profil, das flexibel ist und sich jeder Bewegung deines Fußes anpasst. Außerdem dämpfen und absorbieren sie Stöße. Und das Beste: Du kannst zwischen verschiedenen Profilen wählen, ganz nach deinen Vorlieben. In Kombination mit der frischen, hellen Farbe bist du für die nächsten Herausforderungen bestens gerüstet.
Wir sind der Meinung, dass junge Sportler:innen hochwertige Bekleidung und Schuhe verdienen. Deshalb statten wir unsere Trainingsschuhe in Weiß für Kinder und Jugendliche mit unterstützenden Einlegesohlen aus. Diese geben den wachsenden Muskeln und Gelenken bei allen Bewegungen den nötigen Halt. Nachwuchsathlet:innen finden bei uns auch Styles mit Obermaterial aus Mesh und 4-Wege-Stretch. So macht der Schuh jede Bewegung mit. Achte auf atmungsaktive Einsätze und gut platzierte Perforationen für eine optimale Luftzirkulation an Stellen mit hoher Wärmeentwicklung.
Als wir 1978 die Nike Airs auf den Markt brachten, wussten wir, dass dies der Beginn von etwas ganz Besonderem war. Heute findest du dieses beliebte Dämpfungssystem in einer Auswahl unserer weißen Fitnessschuhe. Sie bieten dir hervorragenden Halt ohne zusätzliches Gewicht oder Volumen. Wähle Zoom Air-Elemente im Fersenbereich für gezielte Unterstützung und ein federndes, dynamisches Laufgefühl. Oder entscheide dich für eine rundum gepolsterte Einlegesohle für umfassenden Komfort.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Nike Sportschuhe in Weiß mit unserem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Und seit 2008 werden sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt.