Weiße Schuhe & weiße Sneaker

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Weiße Schuhe: spektakuläre Technologien für ein einzigartiges Tragegefühl

In der Nike Kollektion findest du für jede Sportart den richtigen weißen Schuh. Schnür die futuristischen Designs oder setz auf Retro-Looks mit einem chunky Sneaker in Weiß samt massiver Zwischensohle. Weiße Sneaker von Nike stehen für Komfort – sei es beim Sport oder auf der Straße, ob High-Top, der über den Knöchel reicht, oder Low-Top, der mehr Bewegungsfreiheit bietet.

Wie auf Wolken: weiße Sneaker mit Air Max Technologie

1987 kam der Air Max 1 auf den Markt. Mit sichtbarer Dämpfung und super bequemem Design war er absolut revolutionär. Schnell wurde der leichtgewichtige Sneaker dank seiner wolkengleichen Eigenschaften zur Ikone für Sportler und Sammler. Auch du wirst dich wie ein Profi-Athlet fühlen, wenn du die außergewöhnliche Leichtigkeit der Nike Air Technologie an deinen Füßen spürst. Indem wir die klassischen Nike Silhouetten immer wieder neu interpretieren, wird es auch nie langweilig: Entscheide dich für einen Sportschuh mit sichtbaren Nike Air Elementen – damit kannst du die innovative Technologie, die im Inneren steckt, nicht nur fühlen, sondern sogar sehen.

Spüre die revolutionäre Dämpfung von Nike React

Weiße Sneaker mit Nike React Schaumstoff bieten ein unglaublich reaktionsfreudiges Laufgefühl. Die leichtgewichtigen Schuhe sind so strapazierfähig, dass sie optimale Dämpfung bieten und dabei ganz ohne großes Volumen auskommen. Das Auftreten mit dem Fuß ist zudem total weich. Mehr Schaumstoff bedeutet gleichzeitig auch eine bessere Energierückgabe – ideal für kraftvolles Abstoßen und ein geschmeidiges Abrollen von der Ferse bis zu den Zehenspitzen.

Bestleistung? Aber sicher!

Wenn du hart trainierst, brauchst du Schuhe, auf die du dich immer verlassen kannst. Deshalb umschließen weiße Nike Sportschuhe mit hochfestem Flyknit Obermaterial deinen Fuß wie eine Socke und bieten dir sicheren Halt. Dieses atmungsaktive Gewebe ermöglicht außerdem eine bessere Luftzirkulation, sodass dich dein Schweiß nicht behindern kann. Die ganz in Weiß gehaltenen Nike Schuhe mit Nike Flymesh Technologie haben Belüftungsöffnungen – und zwar dort, wo sich die Wärme staut. So bleiben deine Füße kühl und du hast den Kopf frei, um dich ganz auf dein Spiel zu konzentrieren.

Weiße Nike Sneaker – Meter für Meter der pure Komfort

Mit weißen Sportschuhen von Nike kommst du bequem ins Ziel. Die Außensohle aus Gummi, die speziell für Läufer designt ist, verbessert die Traktion und bietet dir Grip, wenn du ihn brauchst. Mit Aussparungen im Sohlenprofil sorgen die komplett weißen Schuhe dafür, dass dein Fuß bei jedem Schritt natürlich abrollen kann, während die durchgehende Karbonfaserplatte ein sanftes Laufgefühl ermöglicht, indem sie die Energierückgabe optimiert. Je wohler du dich beim Laufen fühlst, desto weiter wirst du kommen.

Speziell für deinen Sport konzipierte Schuhe

Für jede Sportart brauchst du Schuhe, die eine gute Performance abliefern können, wenn es darauf ankommt. Die weißen Basketballschuhe von Nike wurden für konstante Höchstleistungen entwickelt, damit du deinen Mitstreitern immer einen Schritt voraus bist. So kannst du dich darauf verlassen, dass sie deinen Füßen auch bei schnellen Richtungswechseln einen sicheren Halt geben. Falls du lieber Fußball spielst, unterstützen dich die weißen Fußballschuhe von Nike dank optimaler Traktion dabei, schnell zu beschleunigen und deine Bestleistung abzurufen. Auf dem Tennisplatz wirst du das leichtgewichtige Tragegefühl und die Halt gebende Passform unserer Tennisschuhe zu schätzen wissen. Diese Sportschuhe von Nike erleichtern seitliche Bewegungen, während die strapazierfähigen Außensohlen mit viel Grip während des ganzen Spiels für Standfestigkeit sorgen.