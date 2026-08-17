Tanz-Leggings: Zeig dein Talent
Bei unseren Tanz-Leggings wird für deine nächste Performance Elastizität und Komfort großgeschrieben – für all deine Bewegungen. Das heißt, sie sind elastisch und bequem. Beugen und biegen kannst du dich mit Leichtigkeit in unseren Tanz-Leggings aus besonders elastischen Materialien, während die schweißableitende Technologie für ein angenehmes Tragegefühl sorgt. In den Modellen mit hoher Taille, die nicht verrutschen, kannst du dich ganz auf deine Leistung konzentrieren. Unsere Tanz-Leggings gibt es in zahlreichen Beinlängen: Du findest sicherlich die zu deinem Tanzstil passende Tanz-Leggings.
Pure Bewegungsfreiheit
Deine Bewegungen sind grenzenlos. Genieße deine Freiheit in unseren superweichen Tanz-Leggings, die sich wie eine zweite Haut anfühlen. Die Modelle mit unserer schweißableitenden Technologie in Kombination mit dem leichten und weichen InfinaSoft-Gewebe sind strapazierfähig und unempfindlich. Die reduzierten Nähte unserer Tanz-Leggings lassen Scheuerstellen der Vergangenheit angehören – konzentriere dich also ganz auf dein Programm. Wähle Tanz-Leggings mit einem extra breiten Bund, um das Einrollen, Zwicken und Rutschen bei deinen Bewegungen zu reduzieren.
Bleib auch im Rampenlicht cool
Trage Kleidung mit unserer Dri-FIT Technologie und gib Schweiß keine Chance. Mit den schweißableitenden Eigenschaften der Tanz-Leggings von Nike verdunstet die Feuchtigkeit rasant schnell und bietet so einen kühlen und trockenen Tragekomfort. Mesh-Einsätze in hohen Wärmebereichen sorgen für maximale Luftzirkulation und Atmungsaktivität, damit du dich völlig verausgaben kannst. Wähle unsere Tanzhosen ohne Fuß, damit du den direkten Kontakt zum Boden spürst … oder wenn du an warmen Tagen tanzt.
Komfort ist das Wichtigste
Für eine großartige Performance ist Komfort das A und O. Unsere elastischen Tanz-Leggings geben dir die Freiheit, dich in alle Richtungen zu bewegen. Hoch taillierte Modelle sorgen für einen bequemen und sicheren Sitz, der weder einschnürt noch verrutscht. Außerdem bedecken diese Modelle deinen Körper etwas mehr, damit du dich ohne Bedenken beugen und strecken kannst. Und selbst bei Sprüngen bist du auf der sicheren Seite. Unsere Tanz-Leggings aus hochwertigen Baumwoll-Jersey-Mischungen fühlen sich auf der Haut besonders weich an, während dir ein minimaler Anteil an Elastan optimale Flexibilität in deinen Bewegungen gewährt.
Style sie auf deine Art
Dass du deinen Gemütszustand jedem zeigen möchtest, verstehen wir. Daher shoppe die entsprechend passenden Tanz-Leggings in verschiedenen Farben und Stilen bei Nike. Die langen Modelle sind ideal für kältere Tage, während dir Capri-Leggings und Shorts bei warmem Wetter Kühle spenden. Wähle zwischen einem klassischen Look in Schwarz oder neutralen Farben, die du mit allem kombinieren kannst. Du möchtest ein Statement setzen? Dann kaufe farbenfrohe Tanz-Leggings mit Prints. Das Branding am Bund und an den Unterschenkeln sorgt in jedem Fall für den kultigen Nike Look.
Tanze für unseren Planeten
Damit wir alle weiterhin das machen können, was wir lieben, müssen wir die Zukunft unseres Planeten schützen. Mit dem Nike „Move to Zero“-Projekt streben wir jedenfalls Null-Emissionen und Null-Abfall an. Wir verwenden bereits bei der Herstellung unserer Kleidung recycelte Materialien wie Nylon, das aus alten Fischernetzen gewonnen wird, und Polyester, das aus Plastikflaschen hergestellt wird. Unser Ziel ist zwar noch nicht erreicht, aber wir sind auf dem besten Weg dorthin. Schließe dich unserer Mission an und halte in unserem Sortiment Ausschau nach Kleidungsstücken mit dem Label „nachhaltige Materialien“.