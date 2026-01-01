Sommer-Sneaker: folge deinen Träumen
Schnapp dir ein Paar Sommerschuhe aus unserer neuesten Kollektion und koste deine Warmwetter-Workouts voll aus. Es soll in die Natur gehen? Kein Problem: Wir haben stützende Wanderschuhe, die dich bei jedem Schritt tatkräftig unterstützen. Achte dabei auf die speziellen Profil-Designs der Sohle, die in jede Richtung optimalen Halt versprechen. Außerdem findest du hier eng anliegende Obermaterialien, die Schmutz und kleine Steine fernhalten. Du trainierst viel auf harten Böden? Dann sind strapazierfähige Außensohlen aus Gummi genau die richtige Wahl.
Kühler Komfort dank atmungsaktiver Obermaterialien
Solide Konzentration ist für eine starke sportliche Leistung unerlässlich. Deswegen werden unsere Schuhe für den Sommer mit leichtem Mesh hergestellt, das kein unnötiges Zusatzgewicht erzeugt. Gleichzeitig ermöglichen die gewebten Stoffe optimale Luftdurchlässigkeit, wodurch der Körper überschüssige Wärme loswird und du dich länger frisch fühlst. Wenn es auf den Fußballplatz geht, haben wir Schuhe im Sock-Boot-Design für dich, die besonders eng am Fuß anliegen und somit eine bessere Ballkontrolle versprechen. Oder hol dir ein Paar mit technischen Strukturen, die extra für präzisere Schüsse kreiert wurden.
Ganztägiger Tragekomfort
Von langen Läufen bis hin zum Outdoor-Zirkeltraining: Workouts im Sommer können deinem Körper einiges abverlangen. Wie du es ihm etwas leichter machst? Mit einem Paar reaktionsfähiger Schuhe. Hol dir dafür einfach Nike Sommerschuhe mit Air-Elementen – sie fangen den Aufprall deiner Schritte ab und wandeln ihn anschließend in eine optimale Energierückgabe beim Abtreten. Das bedeutet für dich: maximale Dynamik bei jedem Schritt. Außerdem glänzen die Nike Sommer-Sneaker mit stützenden Polsterungen in der Mittelsohle, die den federnden Effekt noch weiter unterstützen. Dadurch wird nicht nur die Muskelermüdung verkürzt, sondern auch das Verletzungsrisiko reduziert.
Gemütliche Designs für actionreiche Tage
Egal, ob im Urlaub am Pool oder in der Umkleidekabine nach dem Training: Unsere Schuhe für den Sommer sind bei verschiedensten Anlässen eine praktische Wahl. Hol dir etwa Slider aus wasserfesten Materialien, die sich einfach reinigen lassen. Es handelt sich dabei um vorgeformte Schuhe, die nicht nur himmlisch weiche Polsterungen, sondern auch ideale Stützkraft für deinen Fuß versprechen. Die griffigen Außensohlen der Badeschuhe geben dir zudem stabilen Halt auf Fliesenböden sowie auf nassem, rutschigem Untergrund. Wenn die Füße etwas mehr abgedeckt sein sollen, dann hol dir einfach ein Paar Mules mit geschlossenem Zehenbereich.
Hilf angehenden Sportstars beim Realisieren ihrer Träume
Zukünftige Top-Sportler:innen können in unseren Sommerschuhen für Kinder ihre ganz großen Träume verwirklichen. Wir stellen diese Designs aus den gleichen hochwertigen Materialien her, die wir auch für unsere Erwachsenenkollektion verwenden. Was das bedeutet? Beispielsweise Außensohlen mit speziell entwickelten Profilmustern für verschiedene Sportarten. Oder auch Obermaterialien aus leichtem Mesh, die sich den natürlichen Bewegungen der Füße anpassen. Außerdem gibt es softe Polsterungen unter dem Fuß, um den noch im Wachstum befindlichen Körper zu schützen.
Nike Move to Zero
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Als Teil dieser Initiative werden seit 2008 sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt. Um uns dabei zu unterstützen, wähle Nike Sommerschuhe, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.