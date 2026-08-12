Kleidung für Teenager:innen & Jugendliche

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Nike Miler
Nike Miler Repel-Laufjacke für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Repel-Laufjacke für ältere Kinder
€ 54,99
Nike Mavn
Nike Mavn Leggings mit hoher Taille für Mädchen
Nike Mavn
Leggings mit hoher Taille für Mädchen
€ 74,99
Nike Mavn
Nike Mavn Geripptes Longsleeve mit Dri-FIT-Technologie für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike Mavn
Geripptes Longsleeve mit Dri-FIT-Technologie für Mädchen
€ 44,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT Trainingsanzug (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Dri-FIT Trainingsanzug (ältere Kinder)
€ 59,99
Nike DNA
Nike DNA Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
Bestseller
Nike DNA
Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
€ 39,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
€ 39,99
Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen, ca. 12,5 cm)
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Nike Pro
Shorts (Mädchen, ca. 12,5 cm)
€ 27,99
Nike Multi
Nike Multi Gewebte Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Bestseller
Nike Multi
Gewebte Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder (Jungen)
€ 22,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Shorts für ältere Kinder
Nike Sportswear Club
French-Terry-Shorts für ältere Kinder
€ 37,99
Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen)
Bestseller
Nike Pro
Shorts (Mädchen)
€ 27,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fleece-Shorts (ältere Kinder, Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fleece-Shorts (ältere Kinder, Jungen)
€ 39,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear
T-Shirt für ältere Kinder (Jungen)
€ 27,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
Bestseller
Nike Pro
Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
€ 37,99
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Jogger aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-Jogger aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
€ 44,99
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
€ 54,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurzarmshirt für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Kurzarmshirt für ältere Kinder (Jungen)
€ 32,99
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT Kurzarm-Trainingsshirt (ältere Kinder, Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Multi
Dri-FIT Kurzarm-Trainingsshirt (ältere Kinder, Jungen)
€ 22,99
Nike
Nike Fußball-T-Shirt für ältere Kinder
Nike
Fußball-T-Shirt für ältere Kinder
€ 19,99
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT Tanktop für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike One Fitted
Dri-FIT Tanktop für ältere Kinder (Mädchen)
€ 27,99
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere
Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder
€ 34,99
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Pro Dri-FIT
Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
€ 37,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 8 cm) (Mädchen)
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Nike Pro
Dri-FIT Shorts (ca. 8 cm) (Mädchen)
€ 34,99
Jordan
Jordan Jordan Flight Base T-Shirts (ältere Kinder, 2er-Pack)
Jordan
Jordan Flight Base T-Shirts (ältere Kinder, 2er-Pack)
€ 27,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
€ 84,99
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Repel-Jacke mit Kapuze für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Windrunner
Repel-Jacke mit Kapuze für ältere Kinder
€ 64,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
€ 84,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt für ältere Kinder
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Nike Sportswear
T-Shirt für ältere Kinder
€ 17,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Pro
Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
€ 34,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tanktop für ältere Kinder
Nike Sportswear
Tanktop für ältere Kinder
€ 19,99
England 2026 Heimstadion
England 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
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England 2026 Heimstadion
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
€ 42,99
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
€ 84,99
Englische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Englische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Englische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
€ 139,99
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Kapuzenjacke (ältere Kinder) (Mädchen)
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Nike Pro Fleece
Dri-FIT-Kapuzenjacke (ältere Kinder) (Mädchen)
€ 49,99
Nike Swim Breaker
Nike Swim Breaker Volley-Shorts (ca. 18 cm) mit integriertem Slip und Wellenstruktur (ältere Kinder, Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Swim Breaker
Volley-Shorts (ca. 18 cm) mit integriertem Slip und Wellenstruktur (ältere Kinder, Jungen)
€ 47,99
Nike Swim Breaker
Nike Swim Breaker Volley-Shorts mit integriertem Slip (jüngere Kinder, Jungen, ca. 10 cm)
Nike Swim Breaker
Volley-Shorts mit integriertem Slip (jüngere Kinder, Jungen, ca. 10 cm)
€ 39,99
Nike Swim Effortless Essential
Nike Swim Effortless Essential Racerback-Einteiler (ältere Kinder, Mädchen)
Nike Swim Effortless Essential
Racerback-Einteiler (ältere Kinder, Mädchen)
€ 32,99
FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
€ 42,99
Brasilien 2026 Heimstadion
Brasilien 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Bestseller
Brasilien 2026 Heimstadion
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
€ 42,99
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
€ 84,99
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
€ 42,99
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
€ 84,99
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
€ 84,99
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
€ 79,99
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
€ 139,99
Englische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
Englische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Englische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
€ 84,99
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
Ausverkauft
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
€ 139,99
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
Ausverkauft
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
€ 84,99
Kroatien 2026 Heimspiel
Kroatien 2026 Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Kroatien 2026 Heimspiel
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
€ 84,99
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Repel-Jacke mit Kapuze für ältere Kinder
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Nike Sportswear Windrunner
Repel-Jacke mit Kapuze für ältere Kinder
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
€ 84,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt für ältere Kinder
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Nike Sportswear
T-Shirt für ältere Kinder
€ 17,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Pro
Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
€ 34,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tanktop für ältere Kinder
Nike Sportswear
Tanktop für ältere Kinder
€ 19,99
England 2026 Heimstadion
England 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Bestseller
England 2026 Heimstadion
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
€ 42,99
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
€ 84,99
Englische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Englische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Englische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
€ 139,99
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Kapuzenjacke (ältere Kinder) (Mädchen)
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Nike Pro Fleece
Dri-FIT-Kapuzenjacke (ältere Kinder) (Mädchen)
€ 49,99
Nike Swim Breaker
Nike Swim Breaker Volley-Shorts (ca. 18 cm) mit integriertem Slip und Wellenstruktur (ältere Kinder, Jungen)
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Nike Swim Breaker
Volley-Shorts (ca. 18 cm) mit integriertem Slip und Wellenstruktur (ältere Kinder, Jungen)
€ 47,99
Nike Swim Breaker
Nike Swim Breaker Volley-Shorts mit integriertem Slip (jüngere Kinder, Jungen, ca. 10 cm)
Nike Swim Breaker
Volley-Shorts mit integriertem Slip (jüngere Kinder, Jungen, ca. 10 cm)
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Nike Swim Effortless Essential
Nike Swim Effortless Essential Racerback-Einteiler (ältere Kinder, Mädchen)
Nike Swim Effortless Essential
Racerback-Einteiler (ältere Kinder, Mädchen)
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FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
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Brasilien 2026 Heimstadion
Brasilien 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
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Brasilien 2026 Heimstadion
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
€ 84,99
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
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Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
€ 84,99
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
€ 139,99
Englische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
Englische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Englische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Norwegische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Norwegische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
€ 139,99
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Kroatien 2026 Heimspiel
Kroatien 2026 Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Kroatien 2026 Heimspiel
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Kleidung für Jugendliche: perfekt für Sport und Alltag

Ob Sportunterricht oder Wochenendprogramm: Mit unserer Kleidung für Teenager:innen sind ältere Kinder für jede Aktivität bereit. Entdecke vielseitige Pieces, die sich perfekt für Warm-up, Cooldown und alles dazwischen eignen. Sie punkten mit leicht kombinierbaren Schichten, weichen Materialien und Passformen, die volle Bewegungsfreiheit garantieren.


Achte besonders auf unsere Kleidung für Jugendliche mit Nike Dri-FIT Technologie. Das bewährte Material leitet Schweiß von der Haut weg und unterstützt eine schnelle Verdunstung – für ein frisches, angenehmes Tragegefühl. Wenn das Wetter umschlägt, schützen wasserabweisende Beschichtungen vor leichtem Regen, während UV-Schutz bei Outdoor-Aktivitäten zusätzlichen Schutz bietet. Gleichzeitig liefern Styles aus Nike Tech Fleece leichte Wärme, ohne aufzutragen. Club Fleece und French Terry fühlen sich außen glatt und innen weich an – perfekt für den Alltag.


Wir bei Nike wissen, dass Teenager:innen-Kleidung mit ihren sich ständig ändernden Plänen mithalten muss. Deshalb gibt es bei uns Standard-Passformen für einen klassischen Look, Oversize-Silhouetten für extra Platz, schmale Passformen für einfaches Layering und gewebte Styles für maximale Strapazierfähigkeit. Cargohosen, Jogginghosen mit offenem Saum und Trainingsshorts sind ideal, wenn die Beine viel Platz zum Strecken, Sprinten und Relaxen brauchen. Checke unsere Hoodies mit durchgehendem Reißverschluss und Trainingsjacken, die Teenies bei Temperaturschwankungen vom frühen Start bis zum späten Abend begleiten. Wenn sie Performance-Pieces mit Basics kombinieren, sind ältere Kids nicht nur für den Sport, sondern auch für Schule, Reisen und Freizeit optimal angezogen. Und mit atmungsaktiven Materialien, sicheren Taschen, gerippten Bündchen und verstellbaren Taillenbünden fügt sich jedes Teil ganz selbstverständlich in die tägliche Outfit-Rotation ein.


Mit Move to Zero wollen wir bei Nike unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Kleidung für Jugendliche mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Kleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.