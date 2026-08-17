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Hoodies & Pullover für Teenager

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Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
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Kapuzenjacke für ältere Kinder
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
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Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversize-Hoodie (Mädchen)
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Nike Sportswear Club Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
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Nike Pro Fleece
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie für ältere Kinder
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Nike Sportswear Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
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Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain Club Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Pro Dri-FIT Fleece Hoodie (ältere Kinder, Jungen)
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FC Barcelona Away Kobe Fußball-Hoodie (ältere Kinder)
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Nike Club Fleece French-Terry-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder
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FC Barcelona Tech Fleece Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
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Kobe
Kobe Dri-FIT Pullover Basketball-Hoodie (ältere Kinder)
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Dri-FIT Pullover Basketball-Hoodie (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain Tech Fleece Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
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Jordan Sport
Jordan Sport Therma-FIT-Hoodie für ältere Kinder
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Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Fleece-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und kastiger Passform (Mädchen)
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Hoodie (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain Home City Side Nike Fleece-Fußball-Hoodie (ältere Kinder)
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Nike
Nike Basketball-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Inter Mailand Club
Inter Mailand Club Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Kapuzenjacke (ältere Kinder, Jungen)
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Kapuzenjacke (ältere Kinder, Jungen)
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Hoodie für ältere Kinder
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FFF Tech Fleece
FFF Tech Fleece Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
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Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Hoodie (ältere Kinder)
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Nike Football Hoodie (ältere Kinder)
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Jordan Hoodie (ältere Kinder)
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Hoodie (ältere Kinder)
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Nike Studio Fleece Lightweight
Nike Studio Fleece Lightweight Oversize-Rundhalsshirt mit Grafik (ältere Kinder, Mädchen)
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England Club
England Club Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
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Niederlande Club
Niederlande Club Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Dance-Longsleeve aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder
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Kobe All-Star Weekend
Kobe All-Star Weekend Basketball-Hoodie aus Fleece (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
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Basketball-Hoodie aus Fleece (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke mit reflektierenden Akzenten (ältere Kinder)
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FFF Club
FFF Club Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Sportswear Tech Fleece Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Sportswear Studio Fleece Oversize-Kapuzenjacke für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike ACG Longsleeve mit UV-Schutz (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss und Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie mit lockerem Viertelreißverschluss (ältere Kinder)
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Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Kapuzenjacke für ältere Kinder
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie (ältere Kinder)
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Tottenham Hotspur Tech Fleece
Tottenham Hotspur Tech Fleece Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Mavn
Nike Mavn Therma-FIT Rundhalsshirt für Mädchen
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Jordan Jumbo Jumpman Fleece-Pullover-Hoodie (ältere Kinder)
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Britische und irische Löwen
Britische und irische Löwen Nike Club Hoodie für ältere Kinder
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Nike x LEGO® Kollektion
Nike x LEGO® Kollektion Hoodie für ältere Kinder
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Strickjacke für ältere Kinder
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Nike Multi Renew Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
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Inter Mailand City Side
Inter Mailand City Side Nike Fleece-Fußball-Hoodie (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Studio Fleece Oversize-Sweatshirt (ältere Kinder, Mädchen)
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Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Nike Fußball-Hoodie aus French Terry mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hoodie (ältere Kinder)
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Jordan
Jordan Air Hoodie (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
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Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
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Nike Sportswear Air Max Fleece-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
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Jordan Brooklyn Realtree Fleece-Hoodie (ältere Kinder)
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Jordan Football Club Hoodie (ältere Kinder)
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Football Club Hoodie (ältere Kinder)
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Nike Air
Nike Air Oberteil mit Viertelreißverschluss (ältere Kinder)
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Tottenham Hotspur City Side
Tottenham Hotspur City Side Nike Fleece-Fußball-Hoodie (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Club Fleece Hoodie (ältere Kinder)
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Tottenham Hotspur Tech Fleece
Tottenham Hotspur Tech Fleece Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
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Jordan Jumbo Jumpman Fleece-Pullover-Hoodie (ältere Kinder)
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Britische und irische Löwen Nike Club Hoodie für ältere Kinder
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Nike Sportswear Club Strickjacke für ältere Kinder
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Nike Multi Renew
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Inter Mailand City Side Nike Fleece-Fußball-Hoodie (ältere Kinder)
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Atlético Madrid Club Nike Fußball-Hoodie aus French Terry mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
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Pullover & Hoodies für Teenager: kuschelig, bequem, ikonisch

Ob in der Schule oder beim Chillen: Unsere Pullover für Teenager sind zum Wohlfühlen da. Dank lockerer Silhouetten und flauschiger Materialien, die jede Bewegung unterstützen, sind alle Modelle auch perfekte Layering-Pieces. Ein neuer Lieblingspulli, der zum eigenen Stil passt, ist aufgrund der großen Auswahl an Farben und Prints schnell gefunden – nicht zu vergessen der ikonische Nike Swoosh, der das obligatorische Qualitäts-Statement setzt. Achte auf Hoodies mit Kordelzug an der Kapuze – sie lässt sich damit leicht verstellen, um eine individuelle Passform zu ermöglichen.


Schau dir auch unsere Hoodies für Jugendliche an, die bei Kälte mit unserer innovativen Therma-FIT Technologie punkten. Das smarte, aber nicht besonders schwere Material speichert die natürliche Körperwärme zwischen den Fasern. Außerdem sind unsere Materialien sowohl weich als auch flexibel, sodass sich zukünftige Sportstars uneingeschränkt bewegen können und sich dabei großartig fühlen.


Bei wechselhaftem Wetter lassen sich Oberteile mit Reißverschluss leicht überziehen bzw. einfach wieder öffnen, um überschüssige Wärme loszuwerden. Die Taschen unserer Hoodies für Teenager sind natürlich besonders praktisch. Man kann darin nicht nur wichtige Dinge griffbereit verstauen, sondern auch die Hände wärmen, wenn es kalt wird. Die ultraleichtgewichtigen Sweatshirts punkten vor allem beim Training: Sie halten schön warm und sind dennoch kein Hindernis für sportliche Aktivitäten.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf von Sweatshirts für Teenager auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.