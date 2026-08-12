Ältere Kinder (7–15 Jahre) Jungen Bekleidung

Nike Miler
Nike Miler Repel-Laufjacke für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Repel-Laufjacke für ältere Kinder
€ 54,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT Trainingsanzug (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Dri-FIT Trainingsanzug (ältere Kinder)
€ 59,99
Nike DNA
Nike DNA Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
Bestseller
Nike DNA
Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
€ 39,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear
T-Shirt für ältere Kinder (Jungen)
€ 27,99
Nike Multi
Nike Multi Gewebte Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Multi
Gewebte Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder (Jungen)
€ 22,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fleece-Shorts (ältere Kinder, Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fleece-Shorts (ältere Kinder, Jungen)
€ 39,99
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Repel-Jacke mit Kapuze für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Windrunner
Repel-Jacke mit Kapuze für ältere Kinder
€ 64,99
Nike Academy+
Nike Academy+ Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Academy+
Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
€ 27,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
€ 39,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt für ältere Kinder
+10
Bestseller
Nike Sportswear
T-Shirt für ältere Kinder
€ 17,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Shorts für ältere Kinder
Nike Sportswear Club
French-Terry-Shorts für ältere Kinder
€ 37,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
Personalisieren
Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
€ 84,99
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußballoberteil (ältere Kinder)
+1
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußballoberteil (ältere Kinder)
€ 19,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurzarmshirt für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Kurzarmshirt für ältere Kinder (Jungen)
€ 32,99
Jordan
Jordan Jordan Flight Base T-Shirts (ältere Kinder, 2er-Pack)
Jordan
Jordan Flight Base T-Shirts (ältere Kinder, 2er-Pack)
€ 27,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tanktop für ältere Kinder
Nike Sportswear
Tanktop für ältere Kinder
€ 19,99
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußballhose (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Fußballhose (ältere Kinder)
€ 37,99
Englische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Englische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
Personalisieren
Recyclingmaterialien
Englische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
€ 139,99
England 2026 Heimstadion
England 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Bestseller
England 2026 Heimstadion
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
€ 42,99
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Personalisieren
Bestseller
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
€ 84,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Personalisieren
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
€ 84,99
Nike
Nike Fußball-T-Shirt für ältere Kinder
Nike
Fußball-T-Shirt für ältere Kinder
€ 19,99
Nike Swim Breaker
Nike Swim Breaker Volley-Shorts mit integriertem Slip (jüngere Kinder, Jungen, ca. 10 cm)
Nike Swim Breaker
Volley-Shorts mit integriertem Slip (jüngere Kinder, Jungen, ca. 10 cm)
€ 39,99
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT Kurzarm-Trainingsshirt (ältere Kinder, Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Multi
Dri-FIT Kurzarm-Trainingsshirt (ältere Kinder, Jungen)
€ 22,99