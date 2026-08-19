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Hoher Bund Shorts

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Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
€ 64,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
€ 54,99
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Chamo Camo"
Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
€ 74,99
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit hohem Bund (Damen)
€ 44,99
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT Laufshorts mit hohem Bund (ca. 18 cm) für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT Laufshorts mit hohem Bund (ca. 18 cm) für Damen
€ 64,99
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1-Shorts für Damen
Bestseller
Nike Pro
2-in-1-Shorts für Damen
€ 42,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
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Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
€ 74,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
€ 47,99
Nike One
Nike One Bike Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen)
€ 27,99
Nike Tempo
Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
€ 37,99
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
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Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
€ 37,99
Nike One
Nike One Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
€ 44,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Bestseller
Nike Zenvy
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
€ 64,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
€ 74,99
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Dri-FIT-Tennisshorts für Damen
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT-Tennisshorts für Damen
€ 69,99
Nike One
Nike One Dri-FIT Web-Trainingsshorts mit hohem Bund für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT Web-Trainingsshorts mit hohem Bund für ältere Kinder (Mädchen)
€ 27,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Shorts (ca. 5 cm)
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Damen-Shorts (ca. 5 cm)
€ 69,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
€ 42,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
€ 59,99
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
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Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
€ 39,99
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
€ 69,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
€ 42,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
NikeSKIMS Matte
Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
€ 74,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
€ 42,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
€ 47,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch 12,5 cm Shorts für Damen
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12,5 cm Shorts für Damen
€ 69,99
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial 12,5 cm Shorts für Damen
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12,5 cm Shorts für Damen
€ 64,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bike-Shorts mit mittelhohem Bund (ca. 18 cm, Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Bike-Shorts mit mittelhohem Bund (ca. 18 cm, Damen)
€ 74,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Leggings mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm)
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€ 74,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
€ 74,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Shorts mit Print und hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Shorts mit Print und hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
€ 44,99
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
Recyclingmaterialien
Nike (M) One
Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
€ 34,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
NikeSKIMS Matte
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€ 74,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
€ 44,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
€ 74,99
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
€ 69,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Webshorts (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Club
Webshorts (Mädchen)
€ 39,99
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Shine
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
€ 74,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
€ 49,99
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Bike Shorts mit hohem Taillenbund (ca. 12,5 cm; Damen)
Nike Sportswear Classic
Bike Shorts mit hohem Taillenbund (ca. 12,5 cm; Damen)
€ 27,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Trainings-Shorts mit Sweatshirt-Oberteil für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Trainings-Shorts mit Sweatshirt-Oberteil für ältere Kinder (Mädchen)
€ 59,99
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 5 cm)
Nike Sportswear
Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 5 cm)
30 % Rabatt
NikeCourt Court Collection
NikeCourt Court Collection Dri-FIT Tennisshorts mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt Court Collection
Dri-FIT Tennisshorts mit hohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
Nike Swift
Nike Swift Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
30 % Rabatt