    2. /
  2. Accessoires & Ausrüstung
    3. /
  3. Mützen, Caps & Stirnbänder
    4. /
  4. Caps

Caps für Herren

(67)
Nike Rise
Nike Rise Strukturierte Dri-FIT ADV SwooshFlex Golf Cap
Recyclingmaterialien
Nike Rise
Strukturierte Dri-FIT ADV SwooshFlex Golf Cap
€ 29,99
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Unstrukturierte Metall-Swoosh-Cap
+4
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Club
Unstrukturierte Metall-Swoosh-Cap
€ 27,99
Nike Dri-FIT ADV Club
Nike Dri-FIT ADV Club Unstrukturierte Tennis-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT ADV Club
Unstrukturierte Tennis-Cap
€ 32,99
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Unstrukturierte Featherlight Cap
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Club
Unstrukturierte Featherlight Cap
€ 29,99
NOCTA
NOCTA S.S.C. Cap CS
Recyclingmaterialien
NOCTA
S.S.C. Cap CS
€ 32,99
Nike Fly
Nike Fly Dri-FIT ADV unstrukturierte, kühlende Cap
Recyclingmaterialien
Nike Fly
Dri-FIT ADV unstrukturierte, kühlende Cap
€ 139,99
Nike Fly
Nike Fly Dri-FIT unstrukturierte Swoosh-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Fly
Dri-FIT unstrukturierte Swoosh-Cap
€ 29,99
Jordan Jumpman Pro
Jordan Jumpman Pro Verstellbare Cap
+1
Recyclingmaterialien
Jordan Jumpman Pro
Verstellbare Cap
€ 32,99
Nike Rise
Nike Rise Strukturierte Cap in A-Form
Nike Rise
Strukturierte Cap in A-Form
€ 32,99
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Strukturierte Swoosh-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Club
Strukturierte Swoosh-Cap
€ 27,99
Nike Storm-FIT ADV Club
Nike Storm-FIT ADV Club Strukturierte AeroBill-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Storm-FIT ADV Club
Strukturierte AeroBill-Cap
€ 37,99
Nike Fly
Nike Fly Dri-FIT ADV Cap mit unstrukturiertem und reflektierendem Design
Recyclingmaterialien
Nike Fly
Dri-FIT ADV Cap mit unstrukturiertem und reflektierendem Design
€ 32,99
Nike Rise
Nike Rise Strukturierte Cap in A-Form
Nike Rise
Strukturierte Cap in A-Form
€ 37,99
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Unstrukturierte Cap
€ 27,99
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Cap
+1
Recyclingmaterialien
Nike Club
Unstrukturierte Cap
€ 27,99
Jordan Rise
Jordan Rise Strukturierte Cap mit Jumpman aus Metall
+2
Recyclingmaterialien
Jordan Rise
Strukturierte Cap mit Jumpman aus Metall
€ 32,99
Nike Dri-FIT Pro
Nike Dri-FIT Pro Strukturierte Futura Cap
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Pro
Strukturierte Futura Cap
€ 29,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT unstrukturierte Swoosh Lauf-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT unstrukturierte Swoosh Lauf-Cap
€ 42,99
Nike Dri-FIT ADV Fly
Nike Dri-FIT ADV Fly AeroBill AeroAdapt-Cap ohne Struktur
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT ADV Fly
AeroBill AeroAdapt-Cap ohne Struktur
€ 42,99
Jordan Club
Jordan Club Verstellbare Festival-Cap
Recyclingmaterialien
Jordan Club
Verstellbare Festival-Cap
€ 27,99
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Futura Wash-Cap
+3
Nike Club
Unstrukturierte Futura Wash-Cap
€ 27,99
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Swoosh-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Unstrukturierte Swoosh-Cap
€ 24,99
Jordan Rise
Jordan Rise Strukturierte Cap
Jordan Rise
Strukturierte Cap
€ 32,99
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Strukturierte Cap mit Metalllogo
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Club
Strukturierte Cap mit Metalllogo
€ 27,99
Jordan Pro
Jordan Pro Strukturierte Cap
Jordan Pro
Strukturierte Cap
€ 39,99
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Denim-Cap
Nike Club
Unstrukturierte Denim-Cap
€ 37,99
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike ACG Fly
Unstrukturierte Cap
€ 37,99
Nike Club
Nike Club Golf Dri-FIT unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Golf Dri-FIT unstrukturierte Cap
€ 27,99
Nike SB Club
Nike SB Club Unstrukturierte Skateboard-Cap
Nike SB Club
Unstrukturierte Skateboard-Cap
€ 27,99
Jordan Pro
Jordan Pro Unstrukturierte Dri-FIT Golfcap mit flachem Schirm
Jordan Pro
Unstrukturierte Dri-FIT Golfcap mit flachem Schirm
€ 44,99
Barcelona
Barcelona 2025/2026 Nike Club Cap US CB L
Barcelona
2025/2026 Nike Club Cap US CB L
€ 29,99
Nike Fly
Nike Fly Unstrukturierte Cap
Nike Fly
Unstrukturierte Cap
€ 34,99
Nike Club
Nike Club Golf Tartan Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Golf Tartan Cap
€ 37,99
Jordan Pro
Jordan Pro Unstrukturierte Cap mit flachem Schirm
Jordan Pro
Unstrukturierte Cap mit flachem Schirm
€ 34,99
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Denim-Patch-Cap
Nike Club
Unstrukturierte Denim-Patch-Cap
€ 37,99
Jordan Fly
Jordan Fly Jumpman Cap
Jordan Fly
Jumpman Cap
€ 29,99
USA x V.A.A.
USA x V.A.A. Unstrukturierte Dri-FIT Fly Cap
Erhältlich in der SNKRS App
USA x V.A.A.
Unstrukturierte Dri-FIT Fly Cap
€ 37,99
England x Palace
England x Palace Unstrukturierte Fly Cap
Erhältlich in der SNKRS App
England x Palace
Unstrukturierte Fly Cap
€ 37,99
Jordan Club
Jordan Club Unstrukturierte Cap mit gebogenem Schirm
+1
Jordan Club
Unstrukturierte Cap mit gebogenem Schirm
€ 27,99
Nike Club
Nike Club Strukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Strukturierte Cap
€ 29,99
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Denim-Cap
Nike Club
Unstrukturierte Denim-Cap
€ 34,99
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte JDI Cap
Nike Club
Unstrukturierte JDI Cap
€ 27,99
NOCTA
NOCTA Club Cap
Recyclingmaterialien
NOCTA
Club Cap
€ 29,99
Jordan Fly „Festival“
Jordan Fly „Festival“ Unstrukturierte Cap
Jordan Fly „Festival“
Unstrukturierte Cap
€ 29,99
Paris Saint-Germain Rise
Paris Saint-Germain Rise Strukturierte Cap
Paris Saint-Germain Rise
Strukturierte Cap
€ 32,99
Jordan Club
Jordan Club Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Jordan Club
Unstrukturierte Cap
€ 27,99
Inter Mailand
Inter Mailand Nike ACG Fly Cap
Recyclingmaterialien
Inter Mailand
Nike ACG Fly Cap
€ 44,99
Nike Club
Nike Club Golf Shield unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Golf Shield unstrukturierte Cap
€ 27,99
Jordan Pro
Jordan Pro Strukturierte Cap
Jordan Pro
Strukturierte Cap
€ 39,99
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Denim-Cap
Nike Club
Unstrukturierte Denim-Cap
€ 37,99
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike ACG Fly
Unstrukturierte Cap
€ 37,99
Nike Club
Nike Club Golf Dri-FIT unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Golf Dri-FIT unstrukturierte Cap
€ 27,99
Nike SB Club
Nike SB Club Unstrukturierte Skateboard-Cap
Nike SB Club
Unstrukturierte Skateboard-Cap
€ 27,99
Jordan Pro
Jordan Pro Unstrukturierte Dri-FIT Golfcap mit flachem Schirm
Jordan Pro
Unstrukturierte Dri-FIT Golfcap mit flachem Schirm
€ 44,99
Barcelona
Barcelona 2025/2026 Nike Club Cap US CB L
Barcelona
2025/2026 Nike Club Cap US CB L
€ 29,99
Nike Fly
Nike Fly Unstrukturierte Cap
Nike Fly
Unstrukturierte Cap
€ 34,99
Nike Club
Nike Club Golf Tartan Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Golf Tartan Cap
€ 37,99
Jordan Pro
Jordan Pro Unstrukturierte Cap mit flachem Schirm
Jordan Pro
Unstrukturierte Cap mit flachem Schirm
€ 34,99
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Denim-Patch-Cap
Nike Club
Unstrukturierte Denim-Patch-Cap
€ 37,99
Jordan Fly
Jordan Fly Jumpman Cap
Jordan Fly
Jumpman Cap
€ 29,99
USA x V.A.A.
USA x V.A.A. Unstrukturierte Dri-FIT Fly Cap
Erhältlich in der SNKRS App
USA x V.A.A.
Unstrukturierte Dri-FIT Fly Cap
€ 37,99
England x Palace
England x Palace Unstrukturierte Fly Cap
Erhältlich in der SNKRS App
England x Palace
Unstrukturierte Fly Cap
€ 37,99
Jordan Club
Jordan Club Unstrukturierte Cap mit gebogenem Schirm
+1
Jordan Club
Unstrukturierte Cap mit gebogenem Schirm
€ 27,99
Nike Club
Nike Club Strukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Strukturierte Cap
€ 29,99
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Denim-Cap
Nike Club
Unstrukturierte Denim-Cap
€ 34,99
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte JDI Cap
Nike Club
Unstrukturierte JDI Cap
€ 27,99
NOCTA
NOCTA Club Cap
Recyclingmaterialien
NOCTA
Club Cap
€ 29,99
Jordan Fly „Festival“
Jordan Fly „Festival“ Unstrukturierte Cap
Jordan Fly „Festival“
Unstrukturierte Cap
€ 29,99
Paris Saint-Germain Rise
Paris Saint-Germain Rise Strukturierte Cap
Paris Saint-Germain Rise
Strukturierte Cap
€ 32,99
Jordan Club
Jordan Club Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Jordan Club
Unstrukturierte Cap
€ 27,99
Inter Mailand
Inter Mailand Nike ACG Fly Cap
Recyclingmaterialien
Inter Mailand
Nike ACG Fly Cap
€ 44,99
Nike Club
Nike Club Golf Shield unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Golf Shield unstrukturierte Cap
€ 27,99

Caps für Herren: startklar bei Wind und Wetter

Ob Regen oder Sonnenschein: Nichts kann dich davon abbringen, deine Ziele zu verfolgen. Und hier kommen unsere Herren-Schirmmützen ins Spiel. Entdecke Herren-Caps, die dich vor Nässe ebenso schützen wie vor Sonneneinstrahlung. In unserem großen Sortiment findest du sowohl dezente Modelle für den Alltag als auch kräftige Farben, die ein Statement setzen. Die mit dem ikonischen Nike Swoosh verzierten Caps sind aber nicht nur funktional, sondern auch ein Symbol für unsere sportliche Tradition.


Bequeme Modelle


Eine Kappe für Herren sollte zunächst einmal nicht verrutschen. Es ist also wichtig, dass dein Wunschmodell eine eng anliegende Passform besitzt. Dank elastischer SwooshFlex-Verschlüsse merkst du übrigens sofort, wenn die Cap richtig sitzt. Die flexible Nike AeroBill Technologie kombiniert zudem Atmungsaktivität mit schweißableitenden Eigenschaften, sodass du ungestörten Komfort genießt. Wir haben auch aktuelle, weite Designs mit hoher Stirn im Angebot, ebenso wie klassische Silhouetten mit gebogenem Schirm. Nike Herren-Caps mit einem Jumpman aus Metall verleihen dir den typischen Jordan-Style und eignen sich für jeden Tag. Tennis- und Golf-Caps mit strukturiertem Sechs-Panel-Design sorgen hingegen für einen Look, der in den Klubs immer gut ankommt.


Strapazierfähige Verarbeitung


In puncto Qualität machen wir keine Kompromisse. Unsere Schirmmützen für Herren sind aus strapazierfähigen Premium-Materialien gefertigt – von weicher Baumwolle für den Alltag bis zu robustem Polyester-Mix für intensive Aktivitäten. Bei einer Cap hat der Tragekomfort stets höchste Priorität. Deshalb verwenden wir geschmeidige und leichtgewichtige Materialien, sodass du deine Lieblingsmütze auch Tag und Nacht tragen kannst. Modelle mit Vier-Wege-Stretch bieten dir zusätzliche Flexibilität.


Atmungsaktive Designs


Belüftungsschlitze an der Oberseite verhindern, dass sich bei steigenden Temperaturen Hitze staut, während Mesh-Einsätze die Atmungsaktivität verbessern. Dank pflegeleichter Materialien lassen sich unsere Caps für Herren mühelos reinigen. Modelle mit Nike Dri-FIT Technologie leiten den Schweiß effektiv ab und verteilen ihn gleichmäßig über die Gewebeoberfläche. So kann die Feuchtigkeit schneller verdunsten und du bleibst frisch. Modelle mit Nike Dri-FIT ADV-Technologie hingegen kombinieren das schweißableitende Material mit innovativen Technologien, sodass du stets cool bleibst.


Individuelle Passform


Von lässigen Trucker-Caps mit verstellbaren Riemen bis hin zu smarten Snapbacks mit Branding-Details – unsere Kappen für Herren vereinen Komfort und Innovation. Unsere mittelhohen Designs sind beliebte Klassiker für den Alltag. Dank Klettverschluss an der Rückseite kannst du die Passform leicht verstellen. Achte außerdem auf Caps mit Tri-Glide-Verschluss aus Metall, der sich nach Belieben verschieben lässt, damit alles perfekt sitzt. Das Riemenende steckst du dann einfach hinten ins Schweißband. Bestickte Ösen sowie Perforationen an Krone und Schweißband gewährleisten eine optimale Luftzirkulation.


Unterstütze unsere Mission


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf einer Schirmmütze für Herren auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.