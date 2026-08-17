Schuhe zum Walken für Damen: Komfort bei jedem Schritt
Ob auf Wanderwegen oder auf Asphalt – mit den Nike Walking-Schuhen für Damen bist du bestens ausgerüstet. Dank der Kombination aus Support, Flexibilität und Stabilität kannst du dich mit diesen Modellen auf jedem Terrain sicher bewegen. Für festen Grip auf rutschigem Untergrund empfehlen wir dir unsere Trailschuhe mit Vibram-Profilsohle für hervorragende Traktion. Oder du entscheidest dich für ein Modell mit extra hoher Sohle, die den Aufprall dämpft und deinen Füßen zusätzlichen Komfort bietet.
Leistungsstarke Technologie für ultimative Performance
Im Jahr 1978 brachte Nike die ersten Laufschuhe mit Luftkammern in der Außensohle auf den Markt. Und das war erst der Anfang. Die gleiche leistungsstarke Technologie und die gleichen innovativen Funktionen findest du auch in unseren Walking-Schuhen für Damen. Egal, auf welchem Untergrund und in welchem Tempo du unterwegs bist: Unsere Schuhe sind für Bewegung gemacht. Dafür steht zum Beispiel die ZoomX-Zwischensohle – die ursprüngliche Schaumstofftechnologie dafür kommt aus der Luft- und Raumfahrt. Diese fortschrittliche Dämpfung sorgt für maximale Energierückgabe und gibt dir bei jedem Schritt zusätzlichen Vortrieb. Du suchst Walking-Schuhe für Damen, die dich durch alle Jahreszeiten begleiten? Achte auf speziell entwickelte Mesh-Materialien, die auch bei Nässe nicht steif werden.
Stabilität für jedes Gelände
Je nach deinen Zielen gibt es unsere Schuhe zum Walken in verschiedenen Stabilitätsgraden. Für manche Terrains sind flexiblere Schuhe besser geeignet, für andere braucht es mehr Grip. Bei uns findest du Laufschuhe für Damen mit robusten Gummisohlen, die auf jedem Untergrund Halt bieten. Für den besten Rutschschutz solltest du nach Schuhen mit speziellen Traktionsprofilen und Gummistollen Ausschau halten. Diese Kombination ermöglicht dir Stabilität bergauf und bergab und einen sanfteren Übergang auf asphaltierten Straßen.
Weich wie ein Marshmallow
Mit unserer Performance-Technologie, die jeden deiner Schritte absorbiert, läufst du fast wie auf Wolken. Wenn du hauptsächlich auf Asphalt trainierst, schau dir unsere Auswahl an Straßenlaufschuhen an. Diese sind mit ultraleichten, reaktionsfreudigen Zwischensohlen ausgestattet, die den Aufprall bei jedem Aufsetzen des Fußes dämpfen. Bist du oft stundenlang auf den Beinen? Entdecke unsere Modelle mit übergroßen Rocker-Außensohlen für ganztägige Polsterung und maximalen Komfort.
Wähle aus verschiedenen Farben
Unsere Walking-Sneaker für Damen gibt es in vielen verschiedenen Farben, passend zu deinem Stil. Designdetails sorgen dafür, dass du auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar bist. Außerdem haben wir die traditionellen Overlays durch speziell entwickelte Mesh-Muster ersetzt. Dadurch erhältst du mehr Funktionalität, ohne dass das ikonische Nike Design beeinträchtigt wird. Und weil dieses Material stärker und flexibler ist als herkömmliche Fasern, bleiben unsere Walking-Schuhe auch bei den unterschiedlichsten Bedingungen auf dem Trail stabil und atmungsaktiv.
Auch kleine Details zählen
Wir wissen, dass es auf die kleinen Extras ankommt. Verlass dich auf clevere Designdetails wie gestickte Ösen um die Schnürsenkel für sicheren Halt. Und dank Zuglaschen an Zunge und Ferse sowie flexiblen Fersen kannst du deine Schuhe ganz einfach mit einer Hand anziehen.
Rüste dich umweltfreundlich aus
Wenn es um den Planeten geht, machen wir keine halben Sachen. Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Nike Walking-Schuhe für Damen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.